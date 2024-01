Sono state sospese le operazioni presso una casa automobilistica giapponese che ha falsificato i test di sicurezza

Una casa automobilistica giapponese che ha ingannato per decenni i propri test di sicurezza ha dichiarato lunedì che non prevede di riprendere le spedizioni a breve.

Il governo giapponese ha ordinato a una filiale della Toyota di sospendere la produzione di tutti i suoi modelli dopo che l'anno scorso era stato rivelato che i test di sicurezza erano stati truccati.

L'indagine ha concluso che la Daihatsu Motor Co. ha eluso i test obbligatori copiando i risultati dei test da un lato all'altro del veicolo e ha utilizzato timer per garantire che gli airbag funzionassero durante ciascun test.

Non sono stati segnalati incidenti di rilievo legati a intrappolamenti, ma l'incidente ha sollevato seri dubbi sulla supervisione di Daihatsu e della sua società madre Toyota.

Le autorità di regolamentazione giapponesi hanno approvato venerdì cinque dei modelli dell'azienda dopo ulteriori test, ma la direzione dell'azienda ha affermato che le fabbriche rimarranno chiuse in attesa dei componenti.

“Dobbiamo affrontare una strada difficile per riconquistare la fiducia del pubblico nelle nostre misure di sicurezza”, ha detto lunedì il direttore dell'azienda Keita Eide, sottolineando che i clienti si sentono traditi. Ha aggiunto che la società sta sviluppando un piano per prevenire le frodi in futuro.

Daihatsu è famosa per le sue auto leggere come la famosa Daihatsu Tanto e il camion sportivo Toyota Raze, noto anche come Daihatsu Rocky.

Un'indagine che ha coinvolto esperti esterni ha rilevato 174 casi di manomissione di prove in dozzine di modelli, comprese auto vendute con il marchio Toyota Motor Corp, e ha concluso che la manomissione andava avanti da 30 anni.

Lo scandalo scoppiò quando un dipendente interno denunciò l'azienda al pubblico nell'aprile dello scorso anno. Daihatsu si è scusato e ha promesso profonde riforme alla cultura aziendale. Il presidente dell'azienda Soichiro Okudaira ha attribuito la mancata pressione sui dipendenti affinché rispettassero scadenze rigorose.

Daihatsu ha dichiarato che potrebbe ritirare le auto dal mercato, anche se ciò non è ancora avvenuto. I media locali hanno riferito che più di 300.000 veicoli potrebbero essere rimossi.

