Spazio di incontro a Cordoba per i giovani

Guarda una mostra, studia, gioca a ping pong o gioca a qualsiasi gioco da tavolo; Balla, ascolta musica o chiedi una consulenza. Tutto questo e molto altro sono le possibilità che offre Ostello della gioventù, il volto più evidente di Delegazione giovanile. Dalla metà degli anni novanta, con sede a Campo Madre di Dio; Ma la sua prima sede fu l’edificio sulla strada AdarfDove ora c’è l’Istituto della Gioventù Andalusa.

“Planneo Córdoba Joven è Luogo di incontro dei giovani a Cordoba, spazio sensibile e aperto per Proposte e richieste Una delle persone più giovani della città», si legge nella lettera fornita dal sindaco Delegazione giovanile. Sede fisica fissa, ma Da dove vengono attivate tutte le azioni Quella delegazione a capo Cynthia Bustos Promuove.

Team umano che lavora ogni giorno ottenere Programmi e progetti per i giovani diventare una realtà tangibile. Elencare alcuni di quelli che sono stati implementati ed altri che sono attivi e che necessitano anch’essi di un costante aggiornamento; il seguente:





servizi dell’ostello

L’ostello ha banca delle risorse Attraverso il quale i giovani di Cordoba hanno a disposizione vari materiali, Più di 1000 referenze. Prima di ogni iniziativa, la delegazione giovanile produce, purché prenotata con almeno 72 ore di anticipo, da a Macchina fotografica, attrezzatura da campeggio, attrezzi, palchi, microfoni… Inoltre, puoi anche da Resource Bank Riserva gli spazi disponibili all’interno della casa.

Tra le camere disponibili arti visivee Chroma room (per progetti audiovisivi), Sale da ballo e teatro (con la novità di installare barre per la pratica del balletto), e sala riunioni. inoltre stanza rossa S stanza gialla personalizzato e condizionato per prova della banda, o un gruppo di amici che iniziano a interessarsi a lei. Un altro posto dove divertirsi è Giardino dietro la casa, con spazio per la pratica danza così come con a Giardino di allenamento di strada o ginnastica e Tavoli da ping pong. Il personale della Casa de la Juventud ha commentato di essere rimasto piacevolmente sorpreso dall’accoglienza che queste strutture hanno ricevuto tra i giovani. “Non sapevamo che il tennis da tavolo potesse essere così popolare! ”





L’ostello è anche usato Spazio espositivo. Qualsiasi giovane di Cordoba può far realizzare un progetto artistico Hanno lo spazio per mostrare il loro lavoro alla gente di Cordoba. ogni anno, Piace a una media di 12 ragazzi Da questa opportunità presentata dalla delegazione giovanile.

Uno dei posti più vivaci della casa sala conferenze. ioQualsiasi giovane di una certa età che non abbia passato ore a “studiare” lì? Puoi fare riferimento ai loro orari e al resto delle attività qui.

Infine, all’interno dei servizi, ostello host Centro Informazione Giovani, Presenza Richieste di informazioni di natura molto diversificataDalle borse di studio alla formazione passando per eventi culturali o orientamento professionale. Inoltre, il carta dei giovaniPer i giovani andalusi di età compresa tra 14 e 30 anni.

Nuria Ruiz, il giovane detective, sottolinea che “Da questo centro vengono gestite tutte le comunicazioni della delegazione giovanileSi distingue come uno dei servizi più importanti, il canale cavo E iscrivendoti a Infoalerta, “la newsletter che puoi ricevere comodamente via e-mail, oltre a selezionare argomenti di tuo interesse, consentendo così alle persone di ricevere Esclusivamente le informazioni che ti interessanoNuria Ruiz spiega.





Una casa con tanta storia

Ora, grazie al lavoro svolto dallo storico Gonzalo Herreros, puoi saperlo meglio Tutto quello che è successo tra le mura dell’ostello. Verrà infatti posizionato un pannello con un riepilogo con le informazioni più importanti raccolte.

La prima occupazione conosciuta è prima francescano IIIche si è mosso Monastero di Madre de Dios nel 1602. Per più di due secoli, la società è rimasta in questa tasca fino a quando Nel giugno 1808 fu saccheggiato dalle forze napoleoniche e adibito a caserma. Sebbene ci fosse un tentativo di ristabilirsi da parte dei francescani, Nel 1835 furono definitivamente esclusi e il monastero fu separato.

dopo essere diventato fabbrica di cristallo Per due decenni, l’edificio è stato Ottenuto dal consiglio comunalee usalo come file chiedendo asilo Anche la chiesa è rimasta aperta. Questo sarebbe l’anno 1864. Un secolo dopo, Nel 1970 la chiesa guidata dalla Virgen de los Remedios fu chiusa al culto. Quasi tutte le pitture e le pitture dell’altare stavano scomparendo.

Da che cosa era questo monastero, ora, Il monastero sud corrisponde al Centro di Accoglienza e Emergenza Sociale; Mentre il Nord è l’attuale ostello. La storia della nostra città, dove il futuro è plasmato dalle mani dei giovani di Cordoba