Spec Ops: il direttore creativo e chitarrista di Nine Inch Studio ha rilasciato un nuovo videogioco: Eyes Out

Spec Ops: il direttore creativo Cory Davis e il chitarrista dei Nine Inch Nails Robin Finck hanno fondato un nuovo studio di videogiochi chiamato Eyes Out. Inoltre, hanno fornito dettagli sul loro primo e originale progetto.

Lo studio con sede a Los Angeles punta a concentrarsi sul business”.Giochi oscuri e atmosferici con un’enfasi sulla narrazione. Eyes Out ha già il suo primo progetto: Un coinvolgente gioco horror cosmico per giocatore singolo incentrato sul suono e sul suo utilizzo. Ulteriori notizie sul titolo sono attese nei prossimi mesi.

Davis in precedenza ha lavorato su altri progetti come i franchise di Condemned e FEAR e giochi come Here They Lie, mentre Finck ha messo la musica su giochi come Observation e NOCT.

“Quando stavo finendo di lavorare su Here They Lie, Robin è entrato nel nostro studio e ho sentito una forte connessione con la sua visione aperta e creativa dell’essere e con il potere della musica.dice Davis.Abbiamo subito iniziato a lavorare su alcuni prototipi che avevo in fase di sviluppo all’epoca e insieme siamo passati direttamente a qualcosa di inaspettato. L’approccio vibrante e senza limiti di Robin al processo creativo porta il nostro lavoro ben oltre la mia precedente esperienza. È un viaggio esaltante per addentrarsi nell’oscurità insieme“.

Fink ha aggiunto che il primo progetto dello studio esplora “Il soggetto della coscienza umana in relazione alle proprietà visibili e invisibili della vibrazione e del suono“.

“Spingiamo i confini del genere horror per creare un’esperienza di gioco ponderata, duratura e terrificante“.