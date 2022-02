Spider-Man No Way Home rivela il vero Spider-Man con 7 Spider-Man insieme

Spider-Man: Non c’è spazio per casaEssa, tra le altre cose, era l’ingresso dei grandi multiverso Dalla Marvel all’UCM, con la presenza più notevole dei tre film di Spider-Man fino ad oggi, ovvero Tobey Maguire Dalla saga di Sam Raimi, Andrea Garfield Dalla serie The Amazing Spider-Man e Tom Holland da MCU. E mentre Marvel Studios e Sony Pictures sono già stati pubblicati foto ufficiali Dal film con i tre attori insieme, ora arriva una nuova foto inedita del set del film che vedremo anche Sette Spider-Man insieme; Sì sette.

L’immagine di Spider-Man che nessuno si aspettava

Questo è stato pubblicato da Mexican Cinema Series Cinemaxcondividendo una foto della produzione che mostra i tre membri del cast principale che indossano le loro tute speciali di Spider-Man insieme a vari complicazioni acrobaticheIndossano anche i loro abiti da lavoro. Queste sono le solite complicazioni che eseguono acrobazie o scene più pericolose Come in molti altri film d’azione, anche se questa volta l’immagine non potrebbe essere più sorprendente.





Come possiamo vedere, Tobey Maguire e Andrew Garfield avevano la loro controfigura; Ma era quello Tom Holland due doppie, come mostrato nell’immagine. A proposito, questa immagine corrisponde a L’ultima battaglia alla Statua della Libertà.

Nonostante l’importanza di complicazioni eccitanti nelle produzioni di questo genere, lo stesso Tom Holland l’ha recentemente ammesso Anonimo lanciato La scena più difficile della sua carriera di attore. “La sequenza in cui volo dall’aereo con tutte queste scatole l’abbiamo filmata per circa cinque settimane ogni giorno. C’erano volte in cui ero a più di 30 metri da terra legato a una scatola che non smetteva mai di muoversi, ed ero fondamentalmente mi sono aggrappato fino a quando ho finito per rinunciarci “, ha spiegato Holland.

fonte | ScreenRant