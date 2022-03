Squadra peruviana: Gianluca Lapadula torna in Italia dopo che il Qatar ha raggiunto i playoff nel turno di qualificazione 2022 | Gli sport

Una delle eroine magiche è martedì sera che fan The Nazionale peruviana Era un attaccante Gianluca Lapadula. Il Qatar ha iniziato la sua serie di vittorie consecutive con una vittoria per 2-0 sul Paraguay nel turno di qualificazione del 2022. Partita intercontinentale Per il mondo.

Dopo aver festeggiato un giorno con i suoi compagni, l’attaccante ha salutato il nostro Paese. Questo mercoledì pomeriggio è volato in Italia, dove si unirà al suo club, BeneficioCon ciò lotta con l’intenzione di tornare nella massima serie B di quel paese.

Quando George Chavez è arrivato all’aeroporto, “Labacol” non ha rilasciato alcuna dichiarazione e ha salutato e limitato i media. Prima di lui, altri giocatori selezionati Pedro Gallese, Gabriel Costa e Santiago Ormeño avevano già viaggiato rispettivamente negli Stati Uniti, in Cile e in Messico.

Lapadula Dopo la sua partecipazione all’ultimo doppio appuntamento non avrà molto tempo per riposarsi. La sua squadra è in programma sabato contro il Pisa, 32ª giornata del campionato italiano di serie B. Gli stregoni, che sono sesti in classifica, sono costretti ad accedere ai play-off dopo aver vinto la serie per finire primi nella serie.

Il quotidiano italiano commenta la situazione di Gianluca Lapadula

Il popolare quotidiano sportivo La Gazzetta Dello Sport ha notato l’interesse del calciatore per il fatto che, a differenza del suo paese d’origine, il Qatar è ancora in lizza per la qualificazione al 2022. L’ennesimo italiano sogna il Mondiale e lo è Gianluca LapadulaL’articolo è dedicato al giocatore di Blank Viroza.