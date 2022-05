Stephen Chauz non correrà al Giro d’Italia

Dopo che Jonathan Restrepo ha lasciato Anthony Geocatoli a causa di un infortunio, Non c’è nessun ciclista in Colombia per l’edizione 2022 del Giro di Italia, che partirà venerdì prossimo, 6 maggio a Budapest, in Ungheria. Stephen Chavez, che si stava preparando per la gara, non sarà con EF Education-EasyPost.

La squadra nordamericana ha ufficializzato la sua lista di giocatori da corsa e Pokotano non è incluso. Non si conoscono ancora le ragioni della sua assenza dal primo Grand Tour di quest’anno. Diego Comerco gareggerà al suo secondo anno in Europa.

Ci saranno 8 ciclisti di EF Magnus Court, Hugh Karthi, Jonathan Gaiseto, Diego Comerco, Julius van den Berg, Merhaw Kudus, Owen Dowell e Simon Carr. Capigruppo Karthi, Corte ed Ecuador.

6 colombiani per il Giro di Italia 2022

In assenza di Pacora Restrepo e Chaves, ci saranno 6 delegati in Colombia: Miguel Angel Lopez e Harold Tejada di Astana, Evan Ramiro Sosa di Movistar, Fernando Gaviria degli Emirati Arabi Uniti, Santiago Porto Rico del Bahrain e Diego Camarco di EF.

La 105a edizione del Giro di Italia si svolgerà da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio. 176 ciclisti inizieranno una fase pianeggiante di 195 km in territorio ungherese. La partita toccherà terra in Italia fino alla quarta giornata (10 maggio).