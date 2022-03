Take-Two presenta il nuovo Grand Theft Auto V per PS5 e Xbox Series X.

Take-Two Interactive Software Inc. (DUEPubblicato martedì Grand Theft Auto V (GTA V), aggiorna ed espandi il titolo per nuove console per videogiochi con prestazioni migliori e opzioni grafiche migliorate come la risoluzione 4K, tracciamento dei raggi (ray tracing in spagnolo).

Una riedizione di un gioco di nove anni fa, pubblicato da Rockstar Games, una sussidiaria di Take-Two, per PlayStation 5 e Xbox Series XDi solito non sarebbe una novità. Tranne quando si tratta di Uno dei prodotti più redditizi nella storia dell’intrattenimento.

Grand Theft Auto V è stato originariamente rilasciato nel 2013 per PlayStation 3 e Xbox 360 e ha venduto 160 milioni di copie, rendendolo uno dei giochi più venduti della storia.. Per fare un confronto, l’intera serie di Assassin’s Creed di Ubisoft Entertainment SA (UBI) ha venduto 155 milioni di copie.

GTA V è regolarmente in cima alle classifiche di vendita e ha generato oltre $ 6 miliardi di entrate, Ciò è in gran parte dovuto alla sua popolare componente multiplayer, Grand Theft Auto Online, che lo rende la proprietà di intrattenimento più redditizia di tutti i tempi.

Amin bin Said, analista presso Intelligenza BloombergEgli ha detto GTA V è ancora un successo nonostante la sua età e questa versione potrebbe “aiutare a mitigare la volatilità delle prenotazioni a breve termine a causa della mancanza di nuovi titoli” per Take-Two. Il rilascio potrebbe anche aiutare a compensare il deludente lancio lo scorso autunno di GTA Trilogy, un gruppo di vecchi giochi della serie che sono stati criticati per i loro difetti tecnici.

Bloomberg Ho testato la prima versione di Grand Theft Auto V su PlayStation 5 e ho trovato le prestazioni solide. I tempi di caricamento rapidi sono stati particolarmente impressionanti. I controlli sembrano ancora un po’ angusti, proprio come quando è uscito il gioco, ma questa versione del gioco sembra essere all’altezza delle sue promesse.

Rockstar lo ha detto il mese scorso Il prossimo capitolo della serie, GTA VI, è in fase di sviluppo.

Questo articolo è stato tradotto da Andrea Gonzalez