TECNO si impegna verso il futuro con AI, prodotti AR e nuove tecnologie innovative al MWC 2024

Barcellona, ​​Spagna, 28 febbraio 2024

· TECNO presenterà la sua vasta gamma di smartphone, tecnologie AIoT, futuri prodotti AR e AI, tecnologie concettuali innovative e presenterà il suo nuovo smartphone POVA 6 Pro 5G durante il primo giorno del MWC Barcelona 2024.

Durante la seconda giornata, il marchio celebrerà il lancio di nuove tecnologie e prodotti pionieristici.

· Lo stand TECNO si trova al 6B11, padiglione 6, Fira Gran Via.

BARCELLONA, Spagna, 28 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Il marchio tecnologico innovativo TECNO presenta oggi i suoi ultimi dispositivi rivoluzionari e futuristici nella sua seconda storica apparizione al MWC Barcelona 2024. Tra i prodotti che saranno esposti durante la fiera, il marchio presenterà i marchi pionieristici Dynamic 1, il primo cane robot AI e Pocket Go, la prima combinazione di occhiali per realtà aumentata e un dispositivo di gioco Windows portatile. Il secondo giorno dell'evento, TECNO presenterà anche il suo nuovo sistema di imaging PolarAce, che utilizza l'intelligenza artificiale per creare un nuovo apice della videografia mobile. I partecipanti potranno scoprire i prodotti innovativi e futuristici di TECNO presso lo stand del marchio, situato in 6B11, padiglione 6, Fira Gran Via.

TECNO ha fatto uno straordinario debutto al MWC Barcelona nel 2023, lanciando il popolare PHANTOM V Fold, il suo primo smartphone pieghevole. Quest'anno TECNO torna all'evento con la missione di trasportare i partecipanti nel mondo delle tecnologie di domani, con lo slogan “Reaching the Future”. Il nuovo POVA 6 Pro 5G sarà un'altra entusiasmante aggiunta allo stand TECNO, insieme al portafoglio del marchio di tecnologie di imaging all'avanguardia, materiali e dispositivi concettuali innovativi e al suo ecosistema AIoT intelligente e diversificato.

“In TECNO siamo convinti che l’innovazione possa rendere possibile l’impossibile”, ha affermato Jack Guo, CEO di TECNO. “Quest'anno, al MWC di Barcellona, ​​portiamo agli utenti le tecnologie di domani, il che rappresenta un miglioramento significativo rispetto al nostro debutto. Attraverso nuovi smartphone rivoluzionari, prodotti basati su intelligenza artificiale e AR, concetti innovativi e altro ancora, dimostriamo il nostro costante impegno nella ricerca approfondita e nello sviluppo di prodotti pionieristici. “Non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti al MWC che verranno a visitarci e sperimenteranno in prima persona come TECNO non smetta mai di inseguire i sogni nel suo cammino verso il futuro”.

TECNO Dynamic 1 – un cane robot innovativo per migliorare la vita di tutti i giorni

TECNO Dynamic 1 è il primo cane robot del marchio che inaugura una nuova era di interazione uomo-macchina, fondendo l'intelligenza artificiale più avanzata con un design realistico ispirato al pastore tedesco. Questo dispositivo avanzato offre uno sguardo al futuro della vita quotidiana, con diversi scenari di utilizzo e funzioni per migliorare l’intrattenimento domestico intelligente, l’assistenza, l’istruzione e la formazione.

Le capacità canine del Dynamic 1 sono potenziate da una potente coppia di 45 Nm/kg e da un avanzato sistema di raffreddamento delle articolazioni del ginocchio, che gli consente di salire le scale ed eseguire gesti amichevoli, dall'accovacciarsi allo scuotere una zampa. Grazie a quattro microfoni e algoritmi di riconoscimento vocale basati sull'intelligenza artificiale, Dynamic 1 risponde ai comandi vocali, rendendo l'interazione intuitiva e fluida. Può anche essere controllato tramite app per smartphone e telecomandi per una maggiore flessibilità.

Il robot è dotato di un sistema di fusione AI HyperSense per ottenere movimenti stabili. È dotato di una fotocamera di profondità Intel® RealSense™ D430, doppi sensori ottici e a infrarossi per una navigazione precisa, una CPU ARM a 8 core ad alte prestazioni per la stabilizzazione dinamica e il recupero rapido dalla caduta e una velocità massima di 3,7 m/s.

Le potenti prestazioni del Dynamic 1 sono migliorate da 64 GB di memoria interna e dalle più recenti tecnologie WI-FI 6 e Bluetooth 5.2, mentre un innovativo sistema di fari non solo illumina il percorso del robot ma funge anche da indicatore di interazione. L'Hairless Friend è dotato di una potente batteria da 15.000 mAh, che dura fino a 90 minuti di utilizzo, mentre il suo design modulare consente di sostituire facilmente la batteria e caricarla contemporaneamente per un uso continuo.

TECNO Pocket Go: il primo gioco di realtà aumentata del settore per un'esperienza coinvolgente

TECNO Pocket Go è un innovativo gioco Windows AR che combina per la prima volta occhiali per realtà aumentata con un dispositivo indossabile Windows AR. Combinando il dispositivo mobile Windows più piccolo al mondo con le cuffie AR avanzate Pocket Vision, risolve i limiti degli ingombranti dispositivi mobili Windows e migliora l'esperienza dell'utente che spesso manca con gli occhiali AR per un'esperienza di gioco 6D avvolgente e straordinaria.

Per dare vita a giochi cinematografici di alta qualità, le cuffie AR Pocket Vision di Pocket Go sono dotate di un display Micro-OLED da 0,71 pollici che imita l'esperienza di una TV da 215 pollici da una distanza di sei metri. Le cuffie sono dotate di giroscopio a 6 assi, materiale acustico nanostrutturato N'BASS® e algoritmi avanzati di vibrazione AI e di tracciamento della testa per una migliore immersione nel gioco. Pocket Vision dispone inoltre di impostazioni diottriche regolabili fino a 600 gradi per utenti con diverse esigenze visive e per fornire un maggiore comfort visivo durante il gioco.

Da parte sua, l'innovativo Pocket Windows Handheld ridefinisce il concetto di gioco portatile, con una dimensione inferiore del 50% rispetto ai dispositivi di gioco portatili Windows standard, oltre ad un peso inferiore del 30%, generando un comfort simile a quello offerto da un smartphone. Progettato per i giochi professionali AAA HD in movimento, il dispositivo è il primo dispositivo di gioco Windows portatile con un processore di questo calibro. Essendo l'ultima CPU da gioco, offre prestazioni da 35 W con otto core e 16 thread e frequenze turbo fino a 5,1 GHz, mentre una batteria sostituibile da 50 Wh consente giochi ininterrotti.

Pocket Go è completato dalla TECNO Smart Box, che funge da hub centrale per la gestione e le impostazioni del gioco, semplificando l'esperienza di gioco per gli utenti. Il set si trasforma facilmente anche in una workstation mobile, collegandosi ad altri dispositivi TECNO come parte dell'ecosistema TECNO per reimmaginare il modo in cui giochiamo, lavoriamo e ci godiamo la vita in movimento.

Concetti innovativi che ispirano l'immaginazione

Dai materiali ecologici alle tecnologie all'avanguardia e alle forme futuristiche dei dispositivi, i concetti fantasiosi e innovativi di TECNO evidenziano l'ambizioso approccio del marchio al futuro. TECNO presenterà un'ampia gamma dei suoi ultimi concetti al MWC Barcelona 2024, tra cui: PHANTOM Ultimate: un innovativo smartphone con display pieghevole con un impareggiabile display fronte-retro, un'efficienza di espansione dello schermo di 1,3 secondi leader del settore e un display ad altissima risoluzione. Schermo. Design sottile con uno spessore di 9,93 mm. Introdotto per la prima volta nell’agosto 2023, stabilisce una nuova direzione per l’esperienza degli smartphone su grande schermo del futuro.

· Materiale avanzato: il materiale a rete ottica olografica TECNO 3D offre un'esperienza visiva 3D senza occhiali, effetto di profondità di campo, effetto di sospensione e altro ancora. La fibra di vetro rivestita è un materiale leggero che offre prestazioni superiori in termini di robustezza, resistenza alla flessione e duttilità, mentre il vetro colorato crea un materiale vetroso cristallino, simile a una gemma.

· TESSUTI UNICI: Con un delizioso profumo che può durare per oltre un anno, Fragrance Leather è una pelle vegana estremamente resistente, microcapsule aromatiche sono state aggiunte alla resina poliuretanica durante la sua produzione. La pelle in tessuto siliconico organico utilizza materiali di rivestimento siliconici avanzati ad alte prestazioni per ridurre significativamente le emissioni di carbonio, mentre la cover posteriore in fibra rinnovabile è realizzata con materie prime provenienti da bottiglie di plastica riciclate.

· TECNOLOGIE UTILI: Il display domestico pieghevole senza bordi modifica il telaio UTG per creare un display pieghevole senza bordi, mentre la tecnologia di comunicazione satellitare consente agli utenti di connettersi con il mondo esterno anche in luoghi con poco o nessun segnale.

La vasta gamma di smartphone TECNO e l'ecosistema intelligente in continua crescita

Gli straordinari smartphone di TECNO e il suo vasto ecosistema AI sono in mostra al MWC Barcelona 2024, in particolare il nuovo POVA 6 Pro 5G. Tra i tanti prodotti in offerta: · POVA 6 Pro 5G – Il nuovo dispositivo offre grande resistenza e intrattenimento potenziato per un'esperienza POVA senza precedenti. Rimanendo fedele al linguaggio del design e allo spirito della serie POVA, il nuovo dispositivo offre un look elegante e videogiochi ultrasensoriali ottimizzati per i giovani appassionati di intrattenimento.

· Una gamma eccezionale di smartphone: TECNO presenterà la sua vasta gamma di smartphone, che include la serie di punta PHANTOM, la serie CAMON, con funzionalità fotografiche professionali e l'elegante serie SPARK.

· AIoT Smart Ecosystem – Saranno esposti gli eccezionali prodotti AIoT del marchio, inclusi prodotti per la casa intelligente, aziende intelligenti e accessori intelligenti, a dimostrazione di come l'ecosistema completo di TECNO soddisfi le esigenze degli utenti per uso personale e aziendale.

Martedì 27 febbraio, TECNO terrà l'evento TECNO: New Technology and Its Premium Product Launch, presso Partner Theatre 3, Hall 8.0 – 4FYN & Partners Theatre – a partire dalle 15:30 (CET). Per registrare il tuo interesse a partecipare, clicca qui.

La seconda apparizione di TECNO al MWC Barcelona dimostra l'inarrestabile slancio del marchio sulla scena globale. Con l'essenza del marchio “Never Stop You” (“Stop at Nothing”), il suo spirito innovativo libera infinite possibilità e avvicina il futuro agli utenti di tutto il mondo.

immagine – https://mma.prnewswire.com/media/2347500/Image1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2347501/Image2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2347502/Image3.jpg

