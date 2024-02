INCAA UNICEN Programmazione spaziale

“Duna Part 2” e “Los Colonos” sono i programmi cinematografici nella sala del Centro Culturale Universitario (Yrigoyen 662)

Coloni

Direttore Felipe Galvez Haberle

Drammatico – SAM16 – 100 minuti.

Con: Alfredo Castro, Camilo Arancibia, Mark Stanley, Benjamin Westfall,

Marcelo Alonso, Mariano Llinas e Luis Machin

Sabato 2 marzo alle 18:00

Domenica 3 marzo alle 18:00

Lunedì 4 marzo ore 18.00

Ammissione generale $ 400 – discrezionale e lavoro. $ 200

Funzione degli spazi INCAA

Cile, 1901. Un ricco allevatore di bestiame della Terra del Fuoco assume un tenente inglese e mercenari americani per aprire una strada per le sue pecore verso l'Oceano Atlantico. Sono guidati da Segundo, un meticcio cileno che diventa complice inconsapevole in una violenta caccia agli indigeni. Sette anni dopo, l'inviato dello stato visitò il paese civilizzato.

Dune di sabbia parte 2

il primo spettacolo

Direttore Denis Villeneuve

SAM13 – Fantascienza – 166 minuti.

Con: Rebecca Ferguson, Zendaya, Timothée Chalamet

Tradotto

Sabato 2 marzo alle 20:00

Domenica 3 marzo alle 20:00

Lunedì 4 marzo alle 20:00

Martedì 5 marzo, 16:30

Ingresso generale $ 2000

Funzione commerciale

Paul Atreides si unisce alla tribù dei Fremen e inizia un viaggio spirituale e militare per diventare il Messia, mentre cerca di evitare il futuro apocalittico ma inevitabile di cui è stato testimone: una guerra santa in suo nome, che abbraccia l'intero universo conosciuto. Una continuazione diretta del film uscito nel 2021.