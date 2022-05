Ponferrada pensa di trasformare El Morredero in uno spazio ricreativo con strade verdi e un’aula di eco-learning | Notizie dall’Alberzo

Il Comune di Ponferrada sta valutando la possibilità di convertire la vecchia stazione a monte di El Morredero in uno spazio ricreativo che possa ospitare un circuito di strade verdi o un’area di formazione con un corso di educazione ambientale.

È il progetto guidato dalla squadra di governo tripartita guidata da Olegario Ramon valorizza l’uso di quest’area ogni volta che ne è escluso l’uso come stazione sciistica. È inutile”, ha affermato il consulente per l’urbanistica Pedro Fernandez, che ha spiegato che la prima misura prevedeva la rimozione di elementi pericolosi dalle vecchie strutture di montagna.

Fernandez ha affermato che il team del governo ha commissionato uno studio per vedere se è necessario condurre uno studio di impatto ambientale per rimuovere gli elementi pericolosi, questa è la prima cosa. Di conseguenza, il Comitato Tripartito prevede di riservare una voce nel prossimo budget a tale scopo. “Cercheremo almeno di rimuovere quegli elementi pericolosi che sono in El Moredero”, ha detto.

Ha sottolineato che l’idea del consiglio comunale è quella di preservare gli edifici esistenti nelle strutture che “attualmente soffrono di problemi di vandalismo”, il tutto con l’obiettivo della “possibilità di convertirli in un luogo di intrattenimento”. “Sì, vogliamo che sia sempre all’interno di questa linea di rispetto ambientale”, ha concluso il consulente urbanistico.