18 anni dopo il suo lancio e una pausa di produzione di sette anni, la leggendaria PS3 ha ricevuto un nuovo aggiornamento

L'ultimo aggiornamento della console è arrivato quasi un anno fa. Questo è qualche giorno prima rispetto al giorno prima.

Non avevamo torto. Non c'è stato alcun errore sul tastierino numerico della tastiera. Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il leggendario gioco Stazione di riproduzione 3. Stiamo parlando di un dispositivo che è stato lanciato nel 2006 e ha smesso di essere prodotto nel 2017. Se concludiamo, sono rispettivamente 18 e 7 anni.

La console cadde nell'oblio, riposta in armadietti o riposta sugli scaffali, dopo l'arrivo di PS4 e successivamente di PS5. O almeno così pensavamo. Era il 2023 quando Un rapporto condiviso da Media Expoter Che ha rivelato 2 milioni di utenti ancora attivi. Pochi rispetto ai 70,3 e 37,1 milioni dei loro successori di allora.

Sapendo tutto questo, non sorprende che Sony abbia recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per PS3. Questa è una nuova versione del firmware. Basta collegarlo a Internet per scaricare e installare l'aggiornamento. Non dovrebbe essere un mistero per nessuno, a questo punto.

IL Note sulla patch 4.91 Così breve da coprire a malapena due righe: “Rilasciato l'aggiornamento del software di sistema PS3”. Copre prestazioneIL stabilità E protezione il sistema. Arriva più o meno nello stesso periodo dell'aggiornamento dell'anno scorso. Ad ogni modo, questa è una buona notizia per coloro che giocano ancora sulla console, quotidianamente o perché hanno deciso di portarla fuori dal ritiro per qualche ora/giorno.

