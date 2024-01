Il nuovo Corning Gorilla Armor Glass migliora la resistenza ai graffi e riduce i riflessi sullo schermo del 75%

Madrid, 18 gennaio (Portaltic/PE) –

Corning Samsung ha creato un nuovo vetro chiamato Corning Gorilla Armor, che migliora la resistenza dello schermo ai graffi e alle cadute su superfici dure, oltre a ridurne il riflesso del 75% durante l'uso.

L'azienda ha presentato il Gorilla Armor nell'ambito del Galaxy Unpacked, che si è svolto mercoledì 17 gennaio in California (USA) e dove Samsung ha annunciato la novità dell'intelligenza artificiale che integra il “software” della nuova famiglia Galaxy S24.

In questo incontro, Samsung ha evidenziato una nuova collaborazione con Corning, con cui lavora da più di 50 anni, che ha lanciato un vetro protettivo chiamato Gorilla Armor, che sarà ora integrato nei dispositivi Galaxy S24 Ultra.

È un vetro che “consente una durata e un'esperienza visiva senza precedenti” in uno smartphone, secondo Corning. Sul suo sito webEvidenzia alcune delle sue proprietà differenziali rispetto ad altri materiali concorrenti.

L'azienda ha commentato che questa soluzione è stata dimostrata Prestazioni “fino a tre volte migliori” Nei test di caduta rispetto ai rivestimenti in silicato di alluminio di marchi concorrenti in caso di caduta su superfici in finto cemento.

Inoltre, rispetto a una tipica superficie in vetro, Gorilla Armor riduce i riflessi fino al 75%, migliorando così la leggibilità dello schermo in qualsiasi ambiente, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Per scoprire la resistenza di Gorilla Shield, Corning ha ideato un nuovo test di laboratorio chiamato Scratchbotche è stato utilizzato per replicare i piccoli graffi a cui è esposto il dispositivo a causa dell'uso quotidiano.

In questa procedura, Gorilla Armor non ha mostrato ammaccature o graffi visibili e ha dimostrato una resistenza quattro volte superiore alle coperture in piastre di silicato di alluminio.