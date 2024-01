Il centro commerciale Espacio Pionero Urbano cerca di posizionarsi come un'icona commerciale nella zona

Ieri le autorità e parte dello staff del Mall Espacio Urbano Pionero hanno visitato i nuovi spazi, riconfigurato le aree dei negozi, gli spazi di progetto e molto altro per la comunità.

Nel 2022 sono iniziati i lavori di ristrutturazione ufficiali del centro commerciale con l'obiettivo di fornire migliori spazi di svago, intrattenimento e supporto ai residenti di Punta Arenas. Con un investimento di 16,5 milioni di dollari, si apre un nuovo spazio di 8.500 metri quadrati con più di 60 nuovi negozi, una varietà di ristoranti e un nuovo spazio focalizzato sugli imprenditori della zona.

Questo progetto non mira solo a creare nuovi spazi per la comunità, ma anche a migliorare le opportunità di lavoro nella zona.

Dal 2008, quando l'Espacio Urbano Pionero ha aperto i battenti, sono stati creati centinaia di posti di lavoro e attualmente 830 persone lavorano nel centro commerciale. Oggi l'offerta di lavoro in città aumenterà del 42%.

È stata completata la prima fase del progetto di ristrutturazione dell'Espacio Urbano Pionero per iniziare la graduale apertura dei nuovi operatori.

Nuovi marchi

La seconda fase del progetto si trova al secondo piano, dove attualmente si trova la food court, e verrà creata un'area ristorante, dove il nuovo gioco completamente libero con un'altezza di 7 metri e una larghezza di 12 metri sarà il unico nel suo genere. regione. Il costo della struttura è di 750mila dollari americani.

Tra i primi marchi ad aderire ai nuovi negozi ci sarà Skechers, con una superficie di circa 300 metri quadrati in modo che le famiglie di Punta Arenas possano ottenere la migliore offerta di scarpe per adulti e bambini.

Inoltre, il GAES raggiungerà -1 poiché l'ingresso del centro commerciale si trova accanto al Banco Estado, una multinazionale. Questo marchio è leader nel settore della correzione dell'udito, creando da oltre 65 anni apparecchi acustici per migliorare la qualità della vita delle persone.

Un altro nuovo marchio in arrivo all'Espacio Urbano è il nuovo negozio Brando della città, un marchio in stile nordico che offre prodotti di uso quotidiano che creano momenti unici. Mapaxe, che ha completato questa nuova offerta commerciale alcuni mesi fa. Il nuovo Aufbau Store, un Apple Premium Store che cerca di portare la vera esperienza Apple in Cile, è il primo del suo genere a Punta Arenas.

Suggerimento per la famiglia

Questo progetto di riprogettazione è stato informato dalla comunità di Punta Arenas, ascoltando costantemente ciò che cercano e si aspettano. Da Espacio Urbano sottolineano che è importante tenere conto delle opinioni e che è necessario quando si realizza una ristrutturazione in un centro commerciale, perché solo così dicono che potranno offrire servizi che siano nel loro migliore interesse .

Il progetto comprende la maggior parte degli aspetti che i vicini sperano di avere nel loro centro commerciale e poter così integrare l'Espacio Urbano Pionero come centro commerciale popolare della zona, con una proposta che mira a riunire la famiglia.

Espacio Urbano presenterà diverse novità per i residenti di Magallanes, che rafforzeranno la proposta di valore dell'azienda, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità di Punta Arenas, con un'offerta pensata per soddisfare le loro esigenze.

Lo scopo del centro commerciale Espacio Urbano Pionero è quello di essere un “hub di quartiere”, quindi con questo meraviglioso progetto di riprogettazione, con nuovi negozi e servizi appositamente pensati per i residenti di Punta Arenas, in modo che possano divertirsi e vivere ogni volta un'esperienza straordinaria visiti il ​​centro commerciale.