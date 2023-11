Tekken 8 pubblicizza i suoi requisiti su PC, dove occupa 100 GB di spazio sul nostro SSD

Mancano pochi mesi per poterlo fare Partecipa nuovamente al Torneo del Re del Pugno di Ferro con Tekken 8il prossimo gioco di combattimento di Bandai Namco che, come puoi immaginare, ha suscitato grandi aspettative tra i fan del genere.

Oggi Tekken 8 Tornò a concentrarsi Oggi infatti sulla pagina ufficiale di Steam sono stati pubblicati i requisiti minimi e consigliati per PC, permettendoci di scoprire di quale equipaggiamento avremo bisogno per giocarci.

Anche se la qualità della grafica è stata uno dei suoi punti di forza nel presentarlo al mondo, la verità è come vedrai Non avremo bisogno delle attrezzature più recenti per divertirci con Tekken 8 In effetti, la cosa più notevole è che ciò accadrà Occupa circa 100 GB La nostra unità di archiviazione del computer.

Requisiti minimi

Richiede processore e sistema operativo a 64 bit

Sud-ovest: Windows 10 64 bit

Guaritore: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/AMD Radeon R9 380X

X diretto: Versione 12

rete: Connessione Internet a banda larga

magazzinaggio: 100 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Requisiti consigliati

Richiede processore e sistema operativo a 64 bit

Sud-ovest: Windows 10 64 bit

Guaritore: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

memoria: RAM 16GB

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

X diretto: Versione 12

rete: Connessione Internet a banda larga

magazzinaggio: 100 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Tekken 8 non avrà Denuvo

Oltre ai requisiti del PC, ricordiamo che Tekken 8 Non avrà il controverso sistema antipirateria Denuvo Su PC, qualcosa del genere Il direttore del gioco Katsuhiro Harada lo ha promesso, e sembra che sarà vero dato che non si fa menzione di un sistema antipirateria sulla pagina Steam di Tekken 8.