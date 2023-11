Hanno ricostruito il volto dello sceicco di La Chapelle, rivelando alcuni dettagli affascinanti

Un team di paleontologi ha ricostruito il volto di un uomo di Neanderthal (Uomo di Neanderthal) I suoi resti risalenti a 56.000 anni fa furono ritrovati a La Chapelle-aux-Saints, nella Francia centro-meridionale, all’inizio del XX secolo. La grotta non è lontana dalla grotta di Lascaux, dove nel 1940 furono rinvenute le famose pitture rupestri. I ricercatori hanno ricostruito il suo volto utilizzando resti scheletrici rinvenuti 115 anni fa in Francia, rivelando un uomo anziano molto bello con una lunga barba. Lo scheletro era quasi completo. Al cranio mancavano alcuni denti, quindi l’uomo di Neanderthal veniva chiamato “il vecchio”.

Hanno ricostruito il volto dello sceicco di La Chapelle, rivelando alcuni dettagli affascinantiMoraes et al.

Un vecchio con la barba lunga

Quindi, sebbene le impressioni artistiche dei Neanderthal ci mostrino solitamente la faccia sporgente in avanti con il naso largo di questa specie estintaLa tecnologia moderna ha rivolto un “lato più morbido” ai nostri cugini estinti. Dopotutto non sembravano diversi da noi.

I ricercatori hanno utilizzato scansioni di tomografia computerizzata (CT) del cranio fossile e le hanno confrontate con i crani umani in un database con misurazioni simili per riempire gli spazi vuoti. Sulla base dell’analisi, gli esperti hanno concluso che il fossile si riferisce a un uomo di Neanderthal Soffriva di una grave malattia gengivaleSi tratta di un’infezione delle gengive riscontrata nei mammiferi che, secondo gli esperti, “potrebbe essere uno dei primi casi documentati di diffusione di una malattia infettiva zoonotica”.

“Il fossile viene spesso definito il “più antico” perché presentava gravi malattie gengivali e degenerazione articolare o artrite. “La capacità di questa persona di sopravvivere a malattie così gravi suggerisce che probabilmente ha ricevuto aiuto da altri.”Dicono gli esperti.

Bel Neanderthal

I ricercatori ricostruiscono il volto dell’anziano Hanno combinato le precedenti scansioni TC del cranio con un modello aggiornato creato utilizzando la fotogrammetria. Hanno quindi importato marcatori dello spessore dei tessuti molli da scansioni di individui moderni e li hanno progettati per fondersi con la forma delle ossa facciali di questo anziano Neanderthal. Si è scoperto che il suo aspetto non era quello che si aspettava.

I Neanderthal si incrociarono con il lignaggio ormai estinto dei primi esseri umani moderni più di 250.000 anni faMoraes et al.

L’immagine digitale è stata creata dal designer brasiliano Cicero Moraes, specializzato in grafica 3D – che è diventato molto popolare nel “rivivere” personaggi del passato, dimostra i tratti umani moderni dell’uomo antico e contribuisce alla nostra crescente comprensione delle somiglianze tra Neanderthal e Neanderthal. Homo sapiensIl che rafforza la narrazione secondo cui i primi non erano così primitivi come si pensava. Non erano questi “uomini delle caverne selvaggi”.

“Spesso pensiamo di sapere molto sui Neanderthal, ma la nostra comprensione della loro anatomia e fisiologia è in continua evoluzione, e con essa la nostra percezione di loro”, ha commentato Luca Cigno dell’Università di Palermo e coautore del lavoro pubblicato sulla rivista rivista. rivista. Sulla base di questa straordinaria ricostruzione, il divario evolutivo tra loro e noi potrebbe non essere stato così ampio.

Per approssimare il volto del Neanderthal di La Chapelle-aux-Saints, i ricercatori hanno utilizzato le scansioni TC del suo cranio.A metà viaggio / Sarah Romero

Sebbene ricreare l’aspetto di persone vissute migliaia di anni fa non sia del tutto accurato, le moderne tecniche di estrazione e analisi del DNA, così come la tecnologia in generale, fanno sì che I modelli stanno diventando sempre più realistici.

“La ricostruzione proposta rappresenta l’ultima di una lunga serie che ha visto la graduale evoluzione da una concezione molto primitiva e ‘animale’ dei Neanderthal a una molto vicina a quella dei Neanderthal.” Homo sapiens Anatomicamente moderno”, concludono gli autori.

Lo scheletro da cui sono partiti gli esperti, esposto al Musée de l’Homme di Parigi, comprende il cranio, la mascella, la maggior parte delle vertebre, diverse costole, la maggior parte delle ossa lunghe delle braccia e delle gambe e alcune le ossa. Le piccole ossa nelle mani e nei piedi. Inizialmente, fu stabilito che l’uomo antico era un Neanderthal, visse fino a 60 anni, perse la maggior parte dei denti e morì per un colpo alla testa.

Hanno creato due immagini: una in seppia senza capelli e l’altra a colori, con capelli, barba e capelli.A metà viaggio / Sarah Romero

I Neanderthal erano una specie che visse accanto all’uomo decine di migliaia di anni fa ed erano molto simili nell’aspetto e nelle dimensioni, ma più grassi e più muscolosi di loro. Homo sapiens. Questo parente primitivo esiste da circa 100.000 anni (coesistendo con i nostri antenati) Prima che si estinguesse circa 40mila anni fa.

