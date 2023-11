Sinar Festival, uno spazio per condividere momenti di armonia, musica e…

La seconda edizione del Festival di Sanar si terrà per la prima volta nella città di Cochabamba e offrirà uno spazio di incontro tra conoscenza, yoga, musica, medicina e danza.

Le attività che si svolgeranno durante questa giornata del festival includono sessioni di yoga e meditazione guidata, nutrizione ayurvedica, laboratori di canto, spazi di salute olistica e sessioni di danza estatica.

Tutte le attività saranno guidate da rinomati istruttori di yoga come Diego Rivera, noto come Yogi andino, anch’egli certificato in Terapie Olistiche e con grande esperienza nella guida di lavori di medicina ancestrale; ed Eçao Franco, che ha collaborato con gruppi come i Boy Scout e il Comitato femminile di Cochabamba della Joint Commission International insegnando lezioni e seminari di yoga.

In un’intervista con OPINIÓN, Diego Rivera ha parlato della sua esperienza personale nella sua vita professionale come istruttore di yoga e delle sue aspettative per questa seconda edizione del festival. Con più di otto anni di esperienza in questo campo, Diego è felice di mostrare questo mondo dello yoga a tutte le persone che vogliono saperne di più sulla pratica.

“Mi sento molto orgoglioso di continuare a sostenere questo spazio di intrattenimento e intrattenimento. Ho iniziato a insegnare al GFU Yug Yoga Yogism, una tradizione che sembra molto completa, integrata e completa dove sono certificato come insegnante di Ghatastha, Hatha e Raja Yoga. Sono quasi due anni che condivido la mia pratica e mi sento così ispirato e grato per questo. Il percorso dello yoga per me è un trampolino di lancio che mi aiuta a superare gli ostacoli e a portare la mia vita ad un altro livello. parola.”

Diego ha inoltre commentato che si è deciso che la seconda edizione di questo festival si terrà a Cochabamba grazie alla direzione di Fabio Agudo, musicista conosciuto come Ancentral, che ha partecipato anche alla prima edizione di “Sanar”, poiché lo scopo era quello di condividere pratiche e insegnamenti sani per la vita quotidiana e mostrare una vita e una prospettiva alternative e comprendere questo processo collettivo e personale, creando uno spazio sano, sicuro e senza alcol per condividere la gioia della sopravvivenza e dimostrare che la salute olistica è a portata di mano attraverso piccole decisioni.

“Spero che le persone possano portare via l’esperienza e gli strumenti che nutrono tutte le loro dimensioni o corpi (mentale, emotivo, fisico, spirituale) e allo stesso modo io possa portare via l’esperienza di poter condividere dal cuore tutto quell’amore che mi nutre e mi guida in questo percorso”, ha aggiunto. Qui colgo l’occasione e lascio un ricordo; Sono io quello che impara di più ogni volta che ho il privilegio di insegnare questo bellissimo percorso dello yoga.

Sul palco del festival si esibiranno artisti e gruppi nazionali come l’Ancestral Ritual Music Project e artisti internazionali come il gruppo di musica elettronica argentino El Milagro Verde e l’artista cileno Monk.

Questa seconda edizione è gestita dal Centro Culturale Ancestrale Bolivia, Danza Ecstasy della Bolivia, Centro Culturale Brave e Yogi Andino. La prima edizione del Festival di Sanar si è tenuta a La Paz nel maggio di quest’anno.

Alla fine del discorso, Diego ha espresso la speranza che il festival si espanda e si moltiplichi in più località del paese, data l’importanza che gli organizzatori del festival gestiscano spazi sani per aumentare la consapevolezza su tutto ciò che attraversiamo come comunità e percorso. Ciò che viviamo come madri, padri, figli, colleghi e amici.

“Il mio obiettivo con lo yoga è continuare ad imparare perché ogni volta che imparo qualcosa di nuovo mi rendo conto che ho ancora molto da imparare sulla mia natura e sulla natura che mi circonda. Questo è un invito di uno dei miei insegnanti: studiare per Dio attraverso La Sua creazione e la cosa più vicina a Lui che abbiamo è la nostra stessa esistenza! Ogni volta imparo di più sulla mia natura e penso all’intero processo che è dovuto accadere affinché potessi essere qui e ora, viaggiando in questa vita e su questo percorso dello yoga, sono stupito e stupito”, conclude Diego.

Il trattamento si svolgerà durante tutta la giornata di domenica 26 novembre presso il Centro Culturale Fearless dalle ore 10:00 ed è aperto al pubblico. I biglietti costano 80 e costano 120 boliviani per accedere al pacchetto completo.

