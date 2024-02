L'ultimo gioco di Retro Studios, è già vecchio? Donkey Kong Country: Tropical Freeze compie dieci anni

Studi retrò È conosciuto in tutto il mondo per i suoi giochi. Metroid Primeuna trilogia pubblicata su GameCube e Wii, è (soprattutto il suo primo gioco) considerato uno dei migliori giochi della storia.

Dopo aver lavorato su Metroid, hanno iniziato a far rivivere i giochi Il paese di Donkey Kong In Returns (2010) e Tropical Freeze (2014), si incoronano come successori di Rare, un western second-party di Nintendo con il permesso di lavorare sulle licenze più costose di Nintendo e con un talento apparentemente infinito.

Tuttavia, Donkey Kong Country Tropical Freeze, che oggi compie dieci anni, risulta essere l'ultimo gioco di Retro Studios in una stagione molto lunga. Tale resterà fino alla sua emissione MetroidPrime 4.

Donkey Kong Country Tropical Freeze – Trailer generale (Nintendo Switch)

Donkey Kong Country Tropical Freeze, le ultime novità da Retro e Donkey Kong

Donkey Kong Country: Tropical Freeze è stato rilasciato in Giappone Il 13 febbraio 2014 (In realtà è il 13 febbraio in Giappone), quindi il gioco compie ufficialmente dieci anni, una data che alcuni considerano già abbastanza da considerarlo “vecchio”…

In Europa è uscito poco dopo, il 21 febbraio 2014, su console Wee yo. Nel 2014, c'era ancora la speranza che le vendite di Wii U riprendessero grazie a giochi come questi, come Mario Kart 8 e Super Smash Bros. per Wii U, tutti usciti quell'anno.

Ma quando Nintendo ha sostituito Wii U con Nintendo Switch, Donkey Kong Country Tropical Freeze è stato uno dei primi giochi a ottenere un port corrispondente su Switch (senza che la nuova “Funky Mode” non contribuisse a nulla), nel maggio 2018.

Retro Studios è stato responsabile di questa uscita, così come del popolare Metroid Prime Remastered di un anno fa. Non mancava, ma ci si aspettava molto da questo studio texano, che ha iniziato a lavorare su Metroid Prime 4 solo nel 2019, dopo un tentativo fallito da parte di Bandai Namco.

In effetti, Retro Studios aveva lavorato su diversi progetti (molti precedenti, nell'era Wii) che purtroppo furono cancellati. Lo studio texano è stato sfortunato.

Da allora Donkey Kong non è più stato presentato, ma si vocifera che sia in fase di sviluppo un nuovo gioco, sebbene sia stato prodotto inizialmente dagli studi interni di Nintendo, EPD. Inoltre, quest'anno aprono le montagne russe degli Universal Studios…

Molti lo sperano MetroidPrime 4 Una delle sorprese che Nintendo ha in serbo per quest'anno sarà il possibile passaggio verso… Interruttore 2esce quest'anno, ponendo fine a un decennio di siccità di nuovi giochi Studi retrò.