Telegram 9.6 arriva con cartelle condivise, bot migliorati e altro ancora

Telegram ha rilasciato la versione 9.6 della sua app di chat, che include diverse nuove funzionalità. Vediamo di cosa si tratta e come influenzerà gli utenti di Telegram.

File condivisi

La nuova funzione Cartelle condivise consente agli utenti di condividere le chat con amici, familiari o colleghi.

Nelle cartelle condivise, puoi includere qualsiasi chat pubblica, nonché qualsiasi chat in cui disponi dei privilegi di amministratore per aggiungere persone. Quest’ultimo è importante, poiché gli utenti possono essere amministratori ma non avere il privilegio di aggiungere membri.

Le cartelle condivise possono essere abilitate dal menu delle impostazioni dell’applicazione.

sfondi personalizzati

Un’altra nuova funzionalità è la possibilità di personalizzare gli sfondi delle chat. Gli utenti possono ora aggiungere foto dalla loro galleria oltre alle opzioni predefinite disponibili nell’app. Telegram afferma che gli sfondi possono essere aggiunti alle chat individuali e che le persone dall’altra parte riceveranno un “messaggio privato” interattivo che consente loro di aggiungere lo stesso sfondo alla conversazione. È possibile accedere all’opzione di sfondo dal menu a tre punti nell’intestazione della chat di Android.

Bot migliorati

La versione 9.6 di Telegram include anche miglioramenti ai bot. Ora, i bot supportati possono eseguire applicazioni Web in quasi tutte le chat. Telegram afferma che le app Web supportate possono ora essere utilizzate sotto forma di menzione o collegamento diretto e possono anche essere avviate all’interno di gruppi con tutte le interazioni dell’utente supportate. Questo apre le porte ad applicazioni web o giochi progettati per conversazioni di gruppo o individuali. Con l’API di Telegram disponibile da tempo, più sviluppatori possono creare app o giochi sul Web con un elemento multiplayer. Ad esempio, Telegram invita gli utenti a provare @dipendente Per avere un’idea di come funzionano le applicazioni web sulla piattaforma.

Altri miglioramenti

Oltre alle funzionalità di cui sopra, Telegram 9.6 include anche un modo più rapido per accedere alla funzione Invia quando online, che richiede solo agli utenti di tenere premuto il pulsante di invio, purché siano stati abilitati l’ultima volta. Un gruppo può anche essere creato senza aggiungere alcun membro, consentendo agli utenti di impostare alcune note o modificare le autorizzazioni prima di aggiungere persone. Infine, i gruppi con meno di 100 membri che hanno gli argomenti abilitati ora possono ottenere maggiori informazioni dalle notifiche di lettura, ad esempio quando altri membri hanno visto il loro messaggio.

Maggiori informazioni su telegram.org