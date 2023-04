La nuova Open Beta di Diablo IV è alle porte! Scopri come raggiungere e assicurarti il ​​tuo posto con questi semplici passaggi: Diablo IV

Blizzard introduce ancora una volta un nuovo quiz aperto prima dell’uscita di Diablo 4.

23 aprile 2023, 14:54 – Aggiornato il 23 aprile 2023, 15:05

Le precedenti beta di Diablo IV sono state accolte con recensioni contrastanti dalla comunità dei giocatori. Tuttavia, di fronte ai voti critici, Blizzard ha promesso diverse modifiche al titolo. Non è ancora fino al suo lancio ufficiale, ma la società ha già annunciato Un’altra beta aperta I giocatori di tutte le piattaforme possono parteciparvi. ti diciamo Come si accede basta seguire Pochi semplici passi.

Questa versione di prova può essere utilizzata su un gran numero di sistemi. Queste piattaforme sono le seguenti: PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC.

Allo stesso modo, anche Blizzard lo ha assicurato Gioco incrociato e progressione Sarà disponibile su tutti i sistemi, mentre La cooperativa locale sarà esclusiva per console.

Questa versione di prova sarà simile agli altri programmi che abbiamo potuto testare, ma includerà tutte le versioni di Correzioni di bug e aggiornamenti Realizzato dall’azienda. Puoi saperne di più su questo in un articolo scritto sul blog dell’azienda chiamato Open beta retroattivamente.

Quando inizia il pre-download della beta aperta di Diablo IV?

Quindi inizia 10 maggio alle 21:00 Se non è già installato, i giocatori potranno riscaricare l’open beta di Diablo IV. Per fare ciò, devono seguire questi passaggi:

Su PlayStation e Xbox: Devi solo accedere allo store per ogni piattaforma (Negozio PS e Xbox Store rispettivamente). Successivamente, cercheremo “Diablo IV Beta Returns”. Sceglieremo di scaricare.

Devi solo accedere allo store per ogni piattaforma (Negozio PS e Xbox Store rispettivamente). Successivamente, cercheremo “Diablo IV Beta Returns”. Sceglieremo di scaricare. sul computer: da Battle.netOra andremo alla scheda Diablo IV e faremo clic sul menu a discesa in basso versione del gioco. Selezioneremo l’opzione Diablo IV – Il ritorno della beta. Non ci resta che cliccare sul pulsante blu per avviare il download.

Data e ora del rollback della versione beta

Successivamente sarà disponibile la versione di prova 12 maggio alle 21:00 (ora della penisola). Continuerà per tutto il fine settimana fino ad oggi 14 maggio alle 21:00

Se disponi di un test pre-scaricato come indicato nella sezione precedente, Devi solo accedervi. Nel caso in cui non l’avessi pre-scaricato, dovrai solo scaricarlo come mostrato sopra.

