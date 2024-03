“Tell Lies” è qui! Gli dei ti faranno ballare con la loro cumbia

Era una delle uscite più attese della settimana, ed eccola qui. Dianelis Alfonso Cartaya, detta Di DioHa pubblicato la sua nuova canzone venerdì 29 marzo “Mi dice bugie”con Cosa Progetti nel genere cumbia.

Con la canzone “Tell Me Lies” la cantante cubana delizia i suoi fan più fedeli, ansiosi di ascoltare la sua voce su base cumbia. Sembra che La Diosa non abbia deluso i suoi fan, che sono rimasti entusiasti del risultato di questa canzone, disponibile su YouTube, con un videoclip che la vede protagonista e una modella attraente con cui condivide sguardi complici e persino balli sul palco. Allo stesso tempo, la fine dell'audio e del video. Siamo di fronte ad una nuova sfida della moda? Dovremo aspettare per scoprirlo.

Le reazioni a questa canzone non si sono fatte attendere, dato che i suoi follower si sono subito congratulati con lei per la sua nuova canzone, che dovrebbe essere suonata molto in questa stagione…

“Grande canzone mia cara, questo è ciò che amiamo, la tua bellissima musica.”Oppure “Mi è piaciuta molto quella canzone e il modo in cui l'hai interpretata. Buon per te, benedizioni”, “Sono qui per supportare la migliore e la più completa: LA DIOSA” o “Il video è bellissimo e la canzone è davvero deliziosa da ballare”. “, alcuni dei commenti che ho letto sotto il video “Tell Me a Lie”.

Con questa versione, La dea mostra ancora una volta la sua versatilità quando si tratta di cantare in diversi generi musicali. Cosa ne pensate della nuova canzone del cantante cubano?