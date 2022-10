Il Personaggi terrificanti 2 al botteghino Sono ancora un vero scandalo. Il film, arrivato nelle sale per pura fortuna, non ha smesso di crescere di settimana in settimana. C’è qualcosa di abbastanza insolito al momento, con la prima che soffre di un enorme calo di pubblico nel tempo. Ma questo non è successo con Terrifier 2. Il film, che aveva un budget di $ 250.000, ha incassato più di $ 5,2 milioni. Il film non solo perde il suo pubblico, lo guadagna. Pertanto, secondo i dati ufficiali, è cresciuto del 118% da venerdì scorso in questa misura, aggiungendo 1,8 milioni alla sua raccolta.

Terrifier 2 continua a distruggere il botteghino di fronte alla grande caduta di Halloween Ends:

Il successo di Terrifier 2 ha sorpreso non solo i fan, ma anche il team di produzione. come commentato presa BloodyDisgusting, che ha collaborato per portare il film nelle sale, la crescita è stata completamente organica, senza alcun tipo di campagna pubblicitaria alle spalle. Il passaparola dei fan del genere muove il botteghino, facendo riempire e traboccare i cinema, generando una media di $ 2.511 per sala questo fine settimana.

Questi numeri sono particolarmente impressionanti se li confrontiamo con l’altra grande uscita di questo mese: Halloween Ends. Blumhouse è in calo dell’88% al botteghino rispetto alla sua prima la scorsa settimana. Qualcosa che ha saputo sorprendere le grandi case di produzione, ma non i fan, che ne sono molto chiari: Terrifier 2 è una boccata d’aria fresca per il genere, cinema indipendente senza censure da non perdere e arte del pagliaccio Fa un grande ruolo come una nuova icona in corsivo.

Al momento non ne sappiamo ancora nulla. Premiere su piattaforme di trasmissione. Tuttavia, Amazon in Nord America sta già vendendo il bluray, quindi potrebbe arrivare presto su Prime Video.