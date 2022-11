Toshiba va alla sessione d’oro del mercato azionario a causa delle differenze tra le offerte e le offerte

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 novembre 2022 – 03:45

Tokyo, 8 novembre (EFE). – La giapponese Toshiba Corp. è scesa dell’1,71% nella sessione media di negoziazione di martedì, dai profitti generali, dopo che è trapelato che il consorzio ha preferito acquistarlo avrebbe avuto problemi a ottenere le garanzie necessarie.

Il gruppo di investimento giapponese Industrial Partners (JIP), che guida il consorzio, avrebbe formalmente presentato un’offerta pubblica di acquisto nel periodo fissato da Toshiba, scaduto il giorno prima, ma non avrebbe ricevuto un impegno formale dai soggetti finanziari che la garantiscono . L’azienda aveva chiesto, secondo indiscrezioni sulle trattative condotte dal quotidiano Nikkei.

Il gruppo, composto da più di una dozzina di società giapponesi disposte a investire, si sarebbe assicurato 1 trilione di yen (circa 6.800 milioni di yen) per l’acquisto, che ha un’offerta di 2.2 trilioni di yen (circa 15.000 milioni di euro).

Il resto del denaro sarà finanziato attraverso prestiti e partecipazioni di istituzioni finanziarie senza diritto di voto, il cui sostegno non è ancora stato assicurato, secondo il quotidiano.

Japan Industrial Partners è stata scelta in ottobre come offerente privilegiato per l’acquisto del conglomerato in perdita e da allora sta valutando gli asset della società, impantanata in una profonda crisi tra il suo management e i suoi investitori.

I suddetti media hanno aggiunto che JIP avrebbe deciso di presentare formalmente un’offerta pubblica di acquisto pur continuando a negoziare garanzie finanziarie, con l’obiettivo di chiudere la questione a fine novembre.

Apparentemente, questa informazione è stata accolta con scetticismo dagli investitori Toshiba, che hanno notato un’enorme perdita nel crollo del mercato azionario, rispetto ai progressi complessivi del mercato, che era al suo livello migliore in due mesi a metà sessione.

I disaccordi sul futuro dell’amministrazione, che alcuni cercano di preservare e altri di rinnovare, renderanno difficile procedere all’acquisto, secondo le indiscrezioni ai media locali.

La difficile situazione per Toshiba è iniziata nell’ultimo decennio, dopo l’emergere di uno scandalo di frode contabile su larga scala, seguito dall’impatto di enormi perdite nella sua attività nucleare da cui non si è completamente ripresa. EFE

