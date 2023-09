I trader di criptovaluta sono alla ricerca di opzioni dopo la chiusura di Txbit

Txbit ha annunciato che chiuderà i suoi servizi il 14 settembre 2023 alle 12:00 UTC a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli. Gli utenti sono incoraggiati a ritirare i propri fondi prima della data specificata. Txbit ha la reputazione di non richiedere la verifica KYC, il che ha aperto la piattaforma di trading a tutti. Questa chiusura rappresenta una grave battuta d’arresto per gli operatori legati ai token Proof of Work (PoW).

Invece, Moneta X Offre una vasta gamma di coppie e servizi di trading. Essendo uno scambio globale di criptovalute fondato oltre 7 anni fa, CoinEx presenta numerosi vantaggi significativi.

Prima di tutto, CoinEx Exchange ha un’ampia base di utenti di 4,5 milioni di utenti e fornisce servizi di trading di criptovaluta facili da usare, sicuri e affidabili in più di 200 paesi in tutto il mondo. Gli utenti possono fare trading su questa piattaforma in tutta sicurezza.

In secondo luogo, grazie al suo impegno nel facilitare il trading di criptovalute, CoinEx Exchange offre agli utenti più di 700 coppie di trading. CoinEx è completamente affidabile, non presenta alcuna traccia di violazioni della sicurezza e mantiene sempre il backup del 100% per garantire i fondi degli utenti.

CoinEx Exchange offre una vasta gamma di monete e gettoni tra cui gli utenti possono scegliere. CoinEx Tradeboard PoW (Proof of Work) è attualmente in fase di implementazione. Gli utenti possono ora partecipare all’evento speciale PoW e scambiare KAS, RXD, NEXA e altro su CoinEx per avere la possibilità di vincere una puntata di $ 5.000. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Un evento speciale di prova del lavoro.

Ecco alcune delle promettenti monete Proof of Work (PoW) disponibili su CoinEx.

flusso (flusso)

Pacchetti Fare trading con FluxFlux: Flux è una rete di cloud computing decentralizzata che fornisce soluzioni basate su blockchain come servizio. Fornisce inoltre un ambiente di sviluppo decentralizzato e interoperabile simile ad AWS. Flux utilizza una moneta PoW nativa per alimentare questo ecosistema, fornendo incentivi ai fornitori di dispositivi, governance on-chain e mitigando l’impatto degli attori malintenzionati attraverso requisiti di picchettamento per far funzionare i dispositivi.

ergo (ergo)

commercio ERG su CoinExErgo è una piattaforma di contratto intelligente proof-of-work (PoW) che abilita nuovi modelli di interazione finanziaria, supportati da un linguaggio di programmazione ricco e sicuro, nonché prove flessibili e robuste a conoscenza zero. ERG, la valuta nativa di Ergo, viene estratta utilizzando un algoritmo PoW resistente all’ASIC chiamato Autolykos.

Cas (Kaspa)

negoziare KAS su CoinEx: Kaspa è una catena pubblica di proof-of-work (PoW) sviluppata utilizzando il protocollo GhostDAG/PHANTOM, una divulgazione scalabile del consenso Nakamoto (consenso Bitcoin). Il suo design è fedele ai principi che Satoshi ha incarnato in Bitcoin: mining proof-of-work, stato isolato formato dall’UTXO, politica monetaria restrittiva e assenza di un governo centrale primario. In Kaspa, tutte le monete possono essere ottenute solo tramite mining. CoinEx ha elencato KAS nel 2022, diventando una delle prime piattaforme a supportare il trading KAS.

Nexa (Nexa)

Pacchetti Negoziare con NexaNexa è una blockchain di livello uno con contratti intelligenti e ha il potenziale per adattarsi all’uso peer-to-peer globale. NEXA adotta un’architettura blockchain basata su UTXO, una politica monetaria e una struttura di ricompensa simili a Bitcoin. Attualmente puoi estrarre solo con CPU e GPU. L’attuale ricompensa per blocco per Nexa è di 10 milioni di NEXA per blocco. Un nuovo blocco viene generato circa ogni due minuti, per un totale di circa 720 blocchi al giorno (7,2 miliardi di NEXA estratti al giorno).

Rxd (radiante)

commercio RXD su CoinExRadiant Network è un sistema di asset digitali P2P che consente lo scambio diretto di valore senza passare attraverso un’entità centrale. Similmente a Bitcoin, Radiant Network registra le transazioni su una catena continua basata su un hash proof-of-work. La fornitura totale di RXD è di 21 miliardi, con 50.000 emessi per blocco e cicli di dimezzamento ogni due anni.

Octa (Ottaspazio)

negoziare OCTA su CoinExLanciata nell’aprile 2023, OctaSpace è una piattaforma di cloud computing decentralizzata basata su blockchain. Con OctaSpace, gli utenti possono sfruttare la potenza combinata delle risorse CPU e GPU dei nodi di tutto il mondo per gestire anche le attività più impegnative. CoinEx ha recentemente eseguito una distribuzione OCTA gratuita, inviando 20.000 token OCTA ai suoi utenti.

Gli utenti possono esplorare e saperne di più sui progetti di monete PoW su CoinEx selezionando «estrazione mineraria (prova di lavoro)» Nella panoramica del mercato. CoinEx continuerà a impegnarsi per fornire ai propri utenti promettenti offerte di monete Proof of Work (PoW).

Essendo una piattaforma di trading affidabile e facile da usare con un’ampia gamma di coppie di trading, CoinEx Exchange continuerà a crescere a livello globale. Gli utenti possono sempre fare trading e/o estrarre con fiducia sullo scambio CoinEx. La piattaforma offre un’esperienza di trading di criptovaluta professionale, sicura e facile da usare per soddisfare le diverse esigenze dei suoi utenti.

