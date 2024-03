Trader Joe's ha aumentato il prezzo di uno dei suoi prodotti più popolari: NBC Chicago

Recentemente la famosa catena di supermercati ha aumentato il prezzo delle banane vendute singolarmente di circa il 20%, passando da 19 centesimi a 23 centesimi.

Le banane del commerciante Joe costano 19 centesimi l'una da quando la catena ha iniziato a venderle singolarmente nel 2001.

Il prezzo invariato è diventato un punto di forza per il frutto, con cartelli apparsi in alcuni punti vendita di Trader Joe che si vantano del rifiuto del negozio di aumentare il costo dei prodotti ricchi di potassio.

La banana da 19 centesimi si è rivelata così popolare nel corso degli anni che recentemente è entrata nel mondo delle banane Hall of Fame dei prodotti di Trader Joe.

In una dichiarazione alla CNBC Make It, un rappresentante del marchio ha affermato che il nuovo prezzo “rappresenta ancora un enorme valore quotidiano per le banane”.

“Modifichiamo i nostri prezzi solo quando cambiano i nostri costi e, dopo aver mantenuto il prezzo delle banane a 19 centesimi l'una per più di due decenni, abbiamo raggiunto un punto in cui questo cambiamento è diventato necessario”, hanno affermato.

Il portavoce ha osservato che, sebbene i prezzi delle banane siano aumentati, i prezzi di altri prodotti come la lattuga romana, i peperoni dolci e le cipolle verdi sono diminuiti.

Il commerciante Joe non ha sempre venduto le banane individualmente. Il droghiere vendeva banane a peso come altri rivenditori, ma poiché i suoi negozi non avevano bilance, le banane venivano pesate e imballate nel suo magazzino.

Nella prima puntata del podcast”All'interno di Trader JoeLa situazione è cambiata quando ha notato una donna anziana che esaminava le banane ma non ne comprava nessuna, ha detto Dan Pan, allora amministratore delegato.

Bane le si avvicinò e le chiese perché non avevano una borsa con loro.

“Ha detto: 'Figliolo, potrei non vivere abbastanza per vedere la mia quarta banana'”, ha detto nell'episodio del 2018. “Così abbiamo deciso il giorno dopo che avremmo venduto una singola banana. E da allora sono stati 19 centesimi. “

Questo articolo Originariamente pubblicato in inglese da Nicola Vega Per la nostra rete sorella CNBC.com. Per ulteriori informazioni sulla CNBC, inserisci Qui.