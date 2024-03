Nissan lancia un piano ambizioso per aumentare le vendite e ridurre i costi

TOKYO (AFP) – Nissan introdurrà più modelli di auto elettriche, svilupperà batterie più potenti e ridurrà i costi, il tutto semplificando l'intero processo, in un piano per raggiungere un aumento delle vendite entro il 2030 che il presidente della casa automobilistica ha definito “Arc”.

“L'industria automobilistica è ora costretta a ristrutturare i suoi valori in modo tale da poter dire che i cambiamenti costanti sono la nuova normalità”, ha detto lunedì ai giornalisti il ​​CEO Makoto Uchida presentando l'ambizioso piano.

“Nissan deve cambiare. Non possiamo prosperare se continuiamo sulla stessa strada”, ha aggiunto.

L’esecutivo prevede che i costi delle auto elettriche scenderanno fino a raggiungere lo stesso livello dei modelli a benzina entro l’anno fiscale 2030, mentre le vendite globali aumenteranno di un milione di veicoli in quel periodo.

L'anno scorso Nissan Motor ha venduto quasi 3,4 milioni di veicoli in tutto il mondo, con un incremento di circa il 5% rispetto all'anno precedente.

L’azienda prevede di lanciare 30 nuovi modelli nei prossimi tre anni, 16 dei quali elettrici. Nissan prevede di lanciare 34 modelli elettrici dall’anno fiscale 2024 al 2030, con veicoli elettrici che costituiranno il 40% della sua offerta globale entro l’anno fiscale 2026 e il 60% entro la fine del decennio.

Per ridurre i costi, Nissan afferma che inizierà a lavorare con i fornitori fin dalla fase di sviluppo, aggiornando i suoi metodi di produzione per integrare robotica e intelligenza artificiale, e questi modelli condivideranno componenti, non solo piattaforme, ma anche parti. Ha anche promesso l’innovazione nei veicoli a guida autonoma per renderli più sicuri.

Nissan, con sede a Yokohama, un porto a sud di Tokyo, beneficerà delle sue partnership con altre aziende globali, come la più piccola azienda giapponese Mitsubishi Motors, la società cinese Dongfeng Nissan e la francese Renault.

Pochi giorni fa, Nissan ha annunciato di essere in trattative per stringere una partnership con il suo concorrente giapponese Honda Motor per i veicoli elettrici e l'intelligenza artificiale.

