Domani H&M pubblicherà i risultati trimestrali dal 1° dicembre 2023 al 29 febbraio 2014. Si prevede che il gruppo registrerà un calo delle vendite, anche se sarà un'opportunità per il nuovo amministratore delegato Daniel Erver, che ha preso le redini del gruppo a gennaio. Aggiornamento della strategia del valore.

Cioè, eNei quattro anni dal 2016 al 2020, la società ha registrato un successivo calo dell’utile per azione. La società ha lottato in quel periodo per mantenere il suo dividendo – fino ad allora 9,75 corone, rendendola uno dei titoli azionari con dividendi più sicuri – ma non è stata in grado di recuperarlo fino al 2021, a 6,5 ​​corone per azione.

Ora tutti gli occhi sono puntati su quest’anno, il 2025 e il 2026, anno in cui si prevede che l’azienda possa tornare alla crescita precedente. Gli esperti di Seeking Alpha comprendono che i ricavi di H&M nell'ultimo trimestre sono aumentati del 6% e, escludendo Russia e Bielorussia, sono aumentati dell'8%. Le vendite dei marchi in portafoglio della società sono aumentate rispettivamente del 15% e del 9% in corone svedesi e in valuta locale. Il margine di profitto lordo dell'azienda è ancora pari al +50%.

Questi numeri sono in contrasto con quanto pubblicato da Inditex lo scorso anno, che guidava vendite, risultati e margini di redditività in tutto il mondo. Ha guadagnato il 60% in più di profitti rispetto a Uniqlo, H&M, GAP e Mango messi insieme per un totale di 5,3981 milioni di euro. Inoltre, ha superato il volume delle vendite del suo grande concorrente svedese. Inditex ha realizzato lo scorso anno un fatturato di 35,947 milioni, mentre la catena svedese ha realizzato un fatturato di 21,037 milioni, il 70% in meno di Inditex, e Uniqlo 17,460 milioni, la metà di quanto realizzato dalla catena galiziana.

La verità è Dal 2016 in poi, H&M e Inditex si sono separati nel mercato azionario.. Infatti, una delle critiche mosse a questa azienda sono i lunghi tempi di spedizione e il layout della produzione di abbigliamento, qualcosa che Zara, il marchio di punta di Inditex, e altri marchi hanno rivoluzionato non solo con tempi di consegna molto più brevi ma anche rendendoli redditizi.

Andamento storico di Inditex (blu) e H&M (bianco) in euro. Fonte: Reuters.

A ciò si aggiunge la crescente concorrenza che va oltre l'azienda gestita da Marta Ortega. Aziende di moda cinesi come Shein o Temu, tra gli altri, hanno punti di iper-moda, che stanno guadagnando sempre più seguaci e che competono direttamente con il tipo di “moda a basso costo” che H&M sta cercando di fornire. Questo Ciò sta provocando il licenziamento di lavoratori da parte delle principali aziende del settore in tutto il mondo, cosa che colpisce anche la Spagna. Inditex sottolinea che una delle chiavi del suo successo risiede nella catena di fornitura, nell'integrazione online e fisica e nel rapido adattamento a ciò che il consumatore richiede.

È dalla differenza tra le due società da cui dipende la differenza di prezzo. In realtà, Solo quest'anno, la società spagnola ha registrato un rialzo di oltre il 15% rispetto al calo del -14,9% registrato dalle azioni H&M. Tuttavia, H&M ha una valutazione più elevata con un PER (prezzo in relazione agli utili) attuale di 28 volte rispetto a 26,7 volte per Inditex. In termini di valore contabile, il P/B di H&M è 5x rispetto a 7x dell'azienda tessile galiziana.

Maria Mira, Principal Investment Strategist, riconosce che “Con una valutazione multipla e inferiore alla stima per chiudere l'anno finanziario 2024/25 con un EPS di 1,89 euro per azione, il titolo Inditex viene scambiato a un PE di 23,6V, rispetto alla media europea di 28V dei suoi principali rivali.. Il PER di Adidas superiore a 73v evidenzia che, nonostante il PER aggiustato per la crescita stimata dell'EPS (Inditex 9,18% e Adidas superiore al 100%), Adidas viene scambiato a un prezzo più conveniente. Che si tratti di vendite, di cash flow o di PVC, l'azienda galiziana ha un prezzo premium. È proprio la redditività che si distingue favorevolmente, con un rendimento del capitale proprio del 29,9%, rispetto alla media del settore del 24,5%. Inoltre gode di uno dei profitti più redditizi e stabili del suo settore.” Vedi: Inditex, qualità e gestione impeccabili, li porta a rompere il massimo senza sudare

Nello specifico, con il forte rally delle azioni Inditex quest'anno che ha portato il valore ai massimi storici, il potenziale basato sull'obiettivo di prezzo è un po' più ristretto. Inditex ha un obiettivo di prezzo di 44,33 euro, con un potenziale di ribasso del -2,9%, mentre il titolo H&M potrebbe salire del 5,3% se cercasse le 158,77 corone che il consensus ha fissato come obiettivo.