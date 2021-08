Trailer della seconda stagione di The Morning Show, serie Jennifer Aniston e Reese Witherspoon su AppleTV +

Madrid, dal 24. (CulturaOcio) –

UBA entra in crisi nel Nuovo trailer per la seconda stagione di “Spettacolo mattutino”. Alex Levy (Jennifer Aniston) torna al canale dopo averne mostrato l’avanzamento nell’anteprima precedente. Una sbirciatina mostrerà come Entreranno in scena nuove cospirazioni, tradimenti e rivelazioni, Oltre a nuovi acquisti come Juliana Margolis. Il secondo lotto di episodi arriverà su AppleTV+ il 17 settembre.

L’azione inizia subito dopo gli eventi esplosivi della prima stagione. In questa seconda stagione, il cast di “The Morning Show” deve riprendersi dalla devastazione causata dalle azioni di Alex e Bradley (Reese Witherspoon).

Inoltre, sia l’UBA che il mondo in generale stanno vivendo cambiamenti significativi, con le identità che giocano un ruolo sempre più importante e il divario tra Come qualcuno si presenta e diventa effettivamente qualcosa di sempre più grande.

Sarà il 17 settembre quando usciranno i primi due episodi sulla piattaforma streaming. di conseguenza, Ogni venerdì arriverà un nuovo episodio fino al termine del secondo round di 10 episodi.

Insieme ad Aniston e Witherspoon, sono tornati anche a Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Bateman, Bill Powley, Desin Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden.

Partecipa a questa stagione! Juliana Margolis Come Laura Peterson, la nuova giornalista dell’UBA; Greta Lee Come Stella Bak, una professionista del mondo della tecnologia che è entrata a far parte del team esecutivo di UBA, e Rory O’Connor Come Ty Fitzgerald, la star di YouTube è carismatica e intelligente.

Lo saranno anche loro Hassan Minhaj | nel ruolo di Eric Naamani, un nuovo membro del cast di The Morning Show; Olanda Taylor come Cybil Richards, presidente esperto del consiglio di amministrazione di UBA; Sedie Tara come Gail Berman, produttore di notizie e Valeria Golino Come Paola Lambruschini, documentarista di origine italiana.