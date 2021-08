Gli Aerosmith vendono i diritti di tutta la loro musica in uno storico accordo con più attentati | LOS40 Classic

Aerosmith Il prossimo viene aggiunto a lista di Artisti che vendono i loro diritti Per alcuni colossi del settore. La band americana segue le orme di altri professionisti come Shakira NS Bob Dylan, quest’ultimo è nel mezzo accusa grave.

In questo caso, si forma un ritardante di fiamma Stephen Tyler A. è stato formalizzato Storico accordo con Universal Music Group (UMG). sotto nome “Alleanza globale”, la registrazione, il marketing e altri progetti audio e video dell’intera band entreranno a far parte della suddetta società.

Questo accadrà tra 2022, l’anno in cui gli Aerosmith celebreranno il suo 50° anniversario. In questo modo, tutti i materiali registrati verranno consolidati in un unico luogo. Vale la pena notare che parte del suo catalogo musicale è di proprietà della Columbia Records (Sony).

Tutto questo e molto altro è spiegato nel Manifesto UMG. Una delle bombe che porta è che verranno alla luce contenuti inediti, incluso materiale personale! Ecco cosa hanno da dire al riguardo: “Accesso inedito agli storici ‘Vindaloo Vaults’ e agli archivi personali dei membri del gruppo Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford”.

Inoltre, i cinque membri storici “parteciperanno attivamente alla conservazione delle loro raccolte musicali, foto, video, videoclip, materiali artistici, diari, playlist e souvenir”.

Disco e film in arrivo?

Fai attenzione che la pubblicità non finisca qui, perché c’è un altro vantaggio in questo Universal sarà anche responsabile per i futuri lanci. Ciò include, secondo la dichiarazione, “Progetti musicali o sviluppo di nuovi filmo contenuti televisivi o altro materiale audiovisivo per celebrare la storia e il significativo impatto culturale degli Aerosmith.” C’è un nuovo album in uscita nel 2022? O saranno i prossimi a fare il proprio CV, dopo il successo Regina NS Elton John?

Tuttavia, non possiamo ancora confermare nulla di tutto ciò, ma è chiaro che sono più che soddisfatti della notizia. Questo è ciò Joe Perry, chitarrista leggendario, sull’alleanza: “La strada è stata lunga ma Sono molto felice e orgoglioso Dire a nome degli Aerosmith che siamo stati in grado di riunire i nostri 50 anni di musica sotto lo stesso tetto grazie alla partnership con UMG. Questo ci permetterà di portare la nostra musica ai nostri fan in un modo che non eravamo in grado di fare prima. È qualcosa che sogniamo da molto tempo. È una vittoria per Aerosmith, UMG e, in definitiva, per i nostri fan. È un ottimo modo per festeggiare 50 anni e molti altri a venire.n”.

Tra qualche mese vedremo i risultati di questo accordo, che avverrà nello stesso anno Gli Aerosmith tornano in Spagna. Si terrà il 5 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. L’ultimo passo di Creatori di classici come continua a sognare, piangi NS Prendi questa strada Dimostrò che nonostante la sua età, Sono nelle migliori condizioni. Bisogna vederli almeno una volta nella vita!