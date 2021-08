Bagaglio ibrido, borsa da viaggio che salva spazio

macinino, azienda specializzata in prodotti per l’archiviazione domestica, vuole rivoluzionare il settore dei viaggi lanciando Bagaglio ibridoLa prima borsa per risparmiare spazio. Con il suo scomparto dotato di sacchetto sottovuoto, questo prodotto innovativo consente di risparmiare il 50% in più di spazio rispetto ai sacchetti convenzionali.

Prima delle vacanze, sappiamo tutti che fare i bagagli può causare stress e frustrazione. Compactor mira a cambiare questo con i bagagli ibridi. Con lo spazio di archiviazione integrato, questo bagaglio unico consente ai viaggiatori di risparmiare il doppio dello spazio.

Quindi viaggiano ben equipaggiati e tornano con una varietà di souvenir. Questa borsa si adatta a tutti i tipi di viaggio ea tutti i gusti, sia in treno, aereo o auto, da soli o con la famiglia, in quanto è disponibile in quattro modelli (nero, grigio scuro, blu scuro, argento), disponibili in tre dimensioni.

Dopo l’invenzione del sacco a vuoto e dei sistemi di montaggio Bestlock, l’azienda francese è riuscita ancora una volta a fare colpo, questa volta affrontando il mondo dei viaggi. La prima borsa salvaspazio, la valigia Hybrid si avvale della tecnologia e del know-how brevettati di Compactor.

Pratico e di facile utilizzo, è composto da un lato di stoccaggio libero e l’altro con un sacco di stoccaggio sottovuoto che può essere svuotato manualmente o con una pompa montata. Ma non si ferma qui. Inoltre viene fornito con una bilancia per borse che consente all’utente di controllare il peso della borsa una volta che è piena.

Sinonimo di forza, comfort e sicurezza, ha una scocca in policarbonato (un materiale duro e molto leggero), quattro ruote multidirezionali e un lucchetto TSA a tre cifre. Le scatole ibride sono state testate secondo i più alti standard di qualità di produzione per dimostrare la loro affidabilità.

Fonte: Novità Technohotel