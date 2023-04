Carol G critica GQ per aver modificato le sue foto – Chicago Tribune

Miami – La cantante colombiana Carol G ha espresso il suo disaccordo con la rivista “GQ” nel suo numero di aprile di Messico e America Latina, a causa della fotografia utilizzata sulla sua copertina e quella degli interni, sostenendo che non la rappresenta e che non è quello che sembra veramente.

stella urbana Usa il suo account Instagram Per parlare dell’accaduto, pur grata per l’opportunità che le avevano dato, non ha voluto tacere, avendo ripetuto più volte di non essere soddisfatta delle stampe realizzate sui suoi ritratti, poiché è evidente che l’accettazione personale è centrale nella sua vita.

“Non so nemmeno da dove cominciare con questa lettera… oggi è uscita la copertina della mia rivista GQ, una copertina con una foto che non mi rappresenta. La mia faccia non è così, il mio corpo non è così questo e mi sento molto felice e a mio agio con il mio aspetto naturale”, ha detto nella prima parte di un testo onnicomprensivo. “.

“Sono grato alla rivista Opportunity perché sono stato così felice quando hanno confermato che sarei stato lì, ma anche se non ero d’accordo con il numero di modifiche apportate alla foto, non hanno fatto nulla al riguardo, come se vedevo che avevo bisogno di tutti quei cambiamenti.”

“Capisco le ramificazioni che potrebbero avere, ma oltre a sentirmi mancato di rispetto, sono le donne che si svegliano ogni giorno cercando di sentirsi a proprio agio con se stesse nonostante gli stereotipi della società”, ha aggiunto.

Il suo messaggio è stato celebrato da altri artisti, che l’hanno sostenuta nell’obiettivo dell’amor proprio, e molte donne ne sono state vittime. Al 7 aprile la casa editrice non si è pronunciata in merito.