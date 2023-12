Tre presepi da record visitabili in Italia

Alcuni di quelli Scene di natività I più impressionanti si trovano nel mondo Italia. Questa tradizione è iniziata in questo paese. Quindi non sorprende che in Italia si spinga oltre nell’ambientare questa scena. Ecco tre presepi da record in Italia.

Il presepe più grande del mondo

trovato in Manarola. Esso ha 17.000 luci E il display è composto da più di 300 caratteri. Inoltre è realizzato con materiali riciclati o inutilizzati. Dato il titolo di presepe più grande del mondo Guinness dei primati Nel 2007.

Presepe a grandezza naturale di grandi dimensioni

a questo proposito Belan Santa Cristina situata in Val Gardena. Perché è un presepe naturale Fatto di legno. Realizzato da 18 intagliatori, questo presepe è una vera opera d’arte. L’idea di realizzare questo presepe è nata perché la Val Gardena ha una lunga tradizione nell’intaglio del legno, per questo ogni anno vengono aggiunte nuove figure scolpite all’esposizione. E questo è l’aspetto impressionante di questo presepe Le figure sono a grandezza naturaleQuindi consideriamo la scena come parte dell’ambiente.

Presepe galleggiante

Il presepe galleggiante del Comune di CesenaticoGIORGIO GRANDE / VisitaCesenatico

Questo presepe è impressionante non per le sue dimensioni, ma per il suo design e per la posizione in cui si trova. Come accennato in precedenza, questo presepe è galleggiante e situato Museo della Marineria di Cesenatico. Figure con dimensioni reali, Navigano su due navi. Oltre ai protagonisti della scena, comprende anche altre figure come pastori, pescatori, musicisti e angeli.