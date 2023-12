Trofeo Billie Jean King e Coppa Davis in numeri

Federazione Internazionale di Tennis Riflettono i numeri interessanti della scorsa stagione rivelati Coppa Billie Jean King e Coppa Davis In numeri.

Le stagioni della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2023 si sono concluse a novembre, con la nazionale femminile canadese che ha vinto la finale della Billie Jean King Cup a Siviglia prima che la nazionale maschile italiana fosse incoronata campione del mondo in Coppa Davis.

È stato un altro anno storico per la Coppa del mondo di tennis femminile e maschile, con oltre 1.500 atleti che hanno gareggiato e raggiunto fan in più di 150 paesi in tutto il mondo. Entrambe le squadre vincitrici hanno portato a casa la cifra record di 2,4 milioni di dollari in premi per i giocatori grazie alle loro vittorie in Andalusia.

La stagione 2024, che inizierà con le qualificazioni della Coppa Davis del 2-4 febbraio e con quelle della Billie Jean King Cup del 12-13 aprile, promette una crescita ancora maggiore.

Coppa Billie Jean King 2023

135 paesi (651 giocatori) hanno gareggiato nella Billie Jean King Cup (in aumento rispetto al precedente record di 118 paesi nel 2022)

17.656 tifosi hanno assistito alla finale della Billie Jean King Cup 2023 a Siviglia, con un aumento del 35% rispetto al 2022 a Glasgow. L’occupazione dei tifosi al Campo Centrale di Siviglia è stata almeno del 70% per tutta la settimana

Il pubblico del sito web della Billie Jean King Cup è aumentato del 350% e le visualizzazioni di pagina totali sono aumentate del 415% durante le finali del 2023 rispetto al 2022.

Le finali della Billie Jean King Cup del 2023 e l’ottava finale della Coppa Davis sono state trasmesse da più di 40 emittenti in più di 150 territori in tutto il mondo.

Coppa Davis 2023: fatti e cifre principali