Tsitsipas ha risposto alle critiche prima della sua prima apparizione ad Anversa

Stefanos Tsitsipas (n. 7 nella classifica mondiale ATP) si affronteranno questa settimana ATP 250 Anversa. Il greco è il campione del torneo ATP 250 di Los Cabos in questa stagione Sono solo i primi 20 dell’eventoche avrà Jan-Lennard Struff (n. 27), Alexander Bublik (n. 35) e Arthur Wels (n. 44) come teste di serie.

Stefanos Tsitsipas gareggerà al torneo ATP 250 di Anversa cercando di migliorare la sua classifica verso le finali ATP. GT

dentro “Giornata dei media”Prima di presentarlo al concorso Stefanos Tsitsipas ha parlato ai media presenti e non ha evitato di rispondere alle critiche che sta ricevendo per l’irregolarità della sua stagione. Secondo i media “Università” L’ateniese disse: “La gente dice che non sono più concentrato sul tennis? Mi alleno più che mai in carriera. Non ho niente da dimostrare e non voglio dimostrare niente a nessuno tranne che a me stesso, dimostrare a me stesso che posso recuperare.” Il mio livello. Credo moltissimo in lui”.

Il greco farà il suo esordio live agli ottavi grazie a Arrivederci Se lo è guadagnato grazie al suo status di testa di serie e farà il suo debutto contro il vincitore della partita tra Dominik Stricker (n. 90) e Boutique van de Zandschulp (n. 67). Nella storia, Tsitsipas ha giocato solo contro la nazionale svizzera, con la quale ha pareggiato 1-1. L’ultimo incontro è stato una vittoria a sorpresa per gli svizzeri nel primo turno degli US Open 2023.