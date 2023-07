Novak Djokovic estende la sua striscia a Wimbledon a 29 vittorie consecutive

Lui gioca 3:36 Kashin non è riuscito a incontrare Djokovic e ha lasciato Wimbledon L’argentino ha perso 6-3 6-3 7-6 (4) contro Novak Djokovic, che non perde a Londra dal 2018.

Rimanere ai vertici dell’élite globale, tuttavia, non è per tutti Novak Djokovic (2° nel ranking ATP) Ovviamente non solo chiunque. Il serbo continua a scrivere la storia del tennis, vincendo ancora una volta con un 6-3, 6-3, 7-6 (4) su Pedro Caczyn (68esimo) nel primo turno di Wimbledon.

Il serbo ha battuto Pedro Caczyn 6-3 6-3 7-6 (4) e pensa già a Jordan Thompson, suo rivale al secondo turno. EFE / Agenzia per la protezione dell’ambiente

Un incontro che ha richiesto molto più tempo del previsto, non per i soliti ostacoli di una partita Grande SlamMa a causa della pioggia che ha ritardato il match di un’ora alla fine del primo set. Tuttavia, l’erba bagnata di Londra non ha danneggiato il 23 volte campione Majors, che ha mostrato un ottimo tennis dall’inizio alla fine. Da parte sua, cercando di sentirsi a proprio agio all’interno del campo centrale, l’argentino è riuscito a svilupparsi appieno solo nel terzo turno, dove ha costretto il serbo a portare le cose al tie-break.

da qui, Djokovic ha aggiunto la sua 29esima vittoria consecutiva a Wimbledon. che esso Non perde dal 12 luglio 2017 quando fu costretto al ritiro nei quarti di finale contro Tomas Berdych. da questo momento, Il serbo ha vinto quattro titoli (2018, 2019, 2021 e 2022; il 2020 non si gioca), quindi sono passati 2.182 giorni da quell’ultima sconfitta.

Questa linea ancora attiva lo lascia Due delle 31 vittorie di Pete Sampras tra il 1997 e il 2001. Mentre il record attuale nella competizione appartiene allo svedese Bjørn Borg Con 41 vittorie consecutive tra il 1976 e il 1981.

Altrimenti come è stata questa cascata di numeri che lo ha reso uno dei migliori della storia? Il nativo di Belgrado non perdeva sul campo centrale da dieci anni, più precisamente il 7 luglio 2013, quando cadde contro Andy Murray (40) in finale. Da allora, ha ottenuto quaranta vittorie consecutive sul campo da tennis più famoso del mondo.

Le seguenti strisce più lunghe su questa corte appartengono a Roger Federer e Helen Wills MoodyNe vinse 32 di fila, lo svizzero dal 2003 al 2008 e l’americano dal 1927 al 1938.

Da parte sua, l’argentino continua a lottare per affermarsi nel circuito ATP, aggiungendo partite e prove contro tennisti di alto livello. Il suo record è di 20-22 finora in questa stagione e le sue vittorie sono contrarie Francis Tiafoe (10°), Gael Monfils (318), Dominic Thiem (91) Ti guidano sulla strada giusta.

Con un 18-0 a Wimbledon 1R, il serbo sta già contemplando come sarà per l’australiano Giordano Thompson (70), Il suo avversario al secondo turno, che non aveva mai incontrato prima.