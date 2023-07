Il cubano Aroldis Chapman ha fatto il suo primo sollievo per i Rangers

Carlos A. Nava | Scrittore digitale ESPNLettura: 4 minuti.

“Voglio vincere anch’io”: Chapman Il nuovo lanciatore dei Rangers ha parlato dopo il suo debutto con i texani e la sua determinazione ad aiutare a far andare le cose.

Arlington, Texas – Cubano Aroldis Chapman non conosce nemmeno la strada dall’hotel allo stadio dei Texas Rangers. Per non parlare di quelli sulla porta del club. Ma il percorso dalla base dei buoi alla collina del molo è già stato appreso.

Il sollievo cubano ha fatto il suo debutto nei Rangers domenica contro gli Houston Astros e ha consegnato il gioco come previsto dalla squadra quando hanno deciso di scambiarlo con i Kansas City Royals venerdì.

Chapman è entrato con uno stadio perdente, 39.850 tifosi, al settimo inning, ha pareggiato la partita sull’1-1 ed è uscito senza grossi problemi.

Ha eliminato i primi due giocatori che ha affrontato, Chazz McCormick e Martin Maldonado. Jose Altuve ha quindi scelto e messo a terra Alex Bregman per completare l’inning. La sua palla veloce era compresa tra 99 e 100 mph sulla maggior parte dei suoi 16 tiri.

Dopo la partita, Chapman ha detto: “Grazie a Dio mi sono sentito bene, molto felice, di fare finalmente il mio debutto nei Rangers”.

Aroldis Chapman ha lanciato un inning senza reti contro gli Astros nella sua prima partita con i Rangers. Sam Salve/Getty Images

Chapman è stato informato venerdì pomeriggio del suo commercio con il Texas. È arrivato sabato mattina e si è subito messo sotto la guida dell’allenatore Bruce Bochy ed è stato mandato in campo, dove non aveva giocato, ma era già con la sua nuova squadra.

Prima della partita, ha avuto incontri con il suo pitching coach, Mike Maddaux, e con i ricevitori, per provare a farlo iniziare in campo, imparare i segnali e, soprattutto, capire quale piano avevano per lui.

Chapman ha detto che non sapeva se sarebbe stato usato come chiusura; La posizione che il veterano Will Smith ha ricoperto la maggior parte del tempo finora.

Ma la verità è che i Ranger hanno bisogno di aiuto per i soccorsi, in una qualsiasi delle loro sedi. Dopo aver perso domenica contro gli Astros, i Bulls sono stati responsabili di 17 delle 28 sconfitte più recenti del Texas.

Nonostante ciò e la sconfitta per 5-3 in Gara 3 della serie, i Rangers avevano ancora un vantaggio di quattro partite sugli Astros. Il suo inseguitore più vicino nella American League West.

“Questo è quello che vogliamo da Chapman, per aiutarci a ottenere i ruoli e il rigging e condividere la sua esperienza”, ha detto il direttore artistico Bochy. “Ha giocato partite importanti. Ha partecipato agli spareggi e dobbiamo aiutarlo”.

I Rangers sono entrati in testa all’ottavo inning a pari merito con gli Astros, che hanno segnato tre run contro il mitigatore Josh Sports in soli due terzi dell’inning, consentendo a due colpi, inclusa la tripla di tre run di McCormick di segnare. Il punteggio è 4-1.

In fondo a quell’ottavo, i Rangers si sono chiusi di nuovo sulla doppietta di Corey Seager e sul fuoricampo di Nathaniel Lowe, portandosi sul 4–3.

Ma al nono inning, il successivo sollievo texano, Brock Burke, ha ceduto un fuoricampo ad Altuve, che ha lasciato il punteggio in parità sul 5-3.

“Sono qui per aiutare dove posso”, ha detto Chapman. “A quel tempo mi chiamavano per esibirmi. Il mio obiettivo è uscire e giocare dove hanno bisogno di me”.

Brevemente…

I Rangers hanno aggiunto altri due giocatori all’All-Star Game, il lanciatore Nathan Ivaldi e l’outfielder Adolis García. Ci sono già sette giocatori nel mezzo della stagione classica, inclusi Seger, Jonah Heim, Simon e Josh Jung.

Gli Astros hanno anche aggiunto due domenica all’All-Star Game, l’outfielder Yordan Alvarez e il lanciatore Framper Valdez.