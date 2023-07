Egan Bernal rimane il miglior colombiano al Tour de France

ESPN. comLettura: due minuti.

Ciclista colombiano Egan Bernal La seconda fase di Giro di Francia Al 22° posto ed è arrivato al traguardo contemporaneamente al vincitore Vittorio Lafay.

Bernal continua a lottare nel girone. Agenzia per la protezione ambientale

Il corridore del Team Ineos ha fatto una grande prestazione per tutta la pausarimanendo nel gruppo principale, pur mantenendo il ritmo proposto dai ciclisti contendenti al titolo.

Protagonista della prima parte di tappa è stato il ciclista Nelson Pauwels, in fuga con altri due corridori, Rémy Cavagna e Edvald Boisson, che lottavano per la vittoria, ma alla fine sono stati raggiunti dal gruppo principale.

Pauwels ha cercato di ottenere i punti più importanti del premio di montagna per difendere la maglia rossa dei punti, che ha ottenuto nella prima giornata della gara francese.

Nella seconda parte della tappa, i due campioni sono stati Pogacar e Jonas Vingegaard, che erano così vicini all’ultimo trofeo della montagna, hanno aumentato il ritmo e si sono lasciati alle spalle il gruppo principale.

È stata una battaglia per arrivare per primi in cima alla montagna e scendere in una buona posizione per fare gli ultimi chilometri con una buona corsa sui favoriti.

Tuttavia, sono stati presto catturati dal gruppo e hanno raggiunto il rettilineo finale con i 20 corridori, che hanno cercato di scattare per la vittoria nella seconda tappa.

In questo scenario, il ciclista Victor Lafayette, che ha attaccato nell’ultimo chilometro e ha lasciato tutti nel gruppo senza scampo, ha vinto domenica al Tour de France.

Dopo Egan Bernal, Harold Tejada è apparso alle 25 alle 00h 01′ 41′, Dani Martinez alle 00h 10′ 23′, Dani Martinez alle 00h 10′ 23′, Esteban Chaves alle 00h 13′ 21′ e Rigo Urán 90 alle 00h 19′ 56′.