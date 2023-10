Come sarà la settimana dei Los Pumas in Francia?

scrum.comLettura: 1 minuto.

Puma Iniziano una nuova settimana di preparazione concentrandosi sui duelli contro Nuova Zelanda, Dopo la vittoria per 29-17 sul Galles. ELa nazionale argentina si prepara ad affrontarla in semifinale mondoche sarà Venerdì prossimo, 20 ottobre alle 16:00 su ESPN Mischia in Star+. L’intero evento della Coppa del Mondo, su Star+.

Vista la settimana corta e la sfida che ci aspetta, la nazionale argentina affronterà lunedì prossimo Sarà presente alla stampa Attraverso un precedente convegno, maggiori dettagli verranno forniti nel corso della settimana.

Lui Martedì sarà dedicato alle analisiDove lo staff tecnico ed i giocatori potranno vedere e discutere gli aspetti tattici e tecnici che dovrebbero esserci Lucidatura e rafforzamentoTenendo conto della forza e dell’abilità della nazionale neozelandese. Più una formazione corrispondente con particolare attenzione alla squadra Maori.

Durante il giorno Mercoledì 18che risulterà inattiva, la squadra che affronterà Tutti neri. Lui Giovedì 19 Sarà un capitano in corsa e avrà un ruolo di ricognizione sul campo Stadio di Franciadove si trova Venerdì Puma Cercheranno di fare la storia contro Nuova ZelandaD’altra parte, Puoi guardare la trasmissione in diretta su Star+.