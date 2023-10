Türkiye ha dichiarato tre giorni di lutto per il bombardamento israeliano di Gaza

Il vicepresidente del blocco parlamentare del Partito Giustizia e Sviluppo, al governo, Ozlem Zengin, ha annunciato la decisione del governo di dichiarare tre giorni di lutto nazionale per la vita dei 500 martiri dell’attacco all’ospedale Al-Ahli di Gaza il 17 aprile. mese. Lo riferisce il quotidiano Al-Asima.

Anche Palestina, Siria, Egitto, Iran, Iraq e Libano hanno sostenuto questo decreto turco.

Tutti i partiti del parlamento turco hanno espresso in un documento la loro tristezza per le numerose vittime dell’attacco aereo e hanno chiesto una soluzione alla comunità internazionale. L’agenzia Anatolia ha riferito che i parlamentari hanno descritto gli eventi come crimini contro l’umanità.

Da parte sua, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato sul social network X (ex Twitter) di considerare Israele responsabile dell’uccisione di 500 persone, tra cui donne e bambini. Il presidente ha denunciato che Tel Aviv ha violato i diritti umani fondamentali attraverso i bombardamenti e le morti.

L’agenzia Sputnik ha fatto sapere che Israele, dopo gli attacchi aerei effettuati, si sta preparando per un attacco via terra, che intende lanciare subito dopo la fine della mobilitazione di 300.000 soldati di riserva.

Dall’inizio dell’escalation di Tel Aviv a Gaza, più di 4.800 persone sono state uccise e altre 16.500 ferite. Israele ha privato i residenti della Striscia di Gaza di acqua, elettricità e cibo.

L’esercito israeliano ha preso pubblicamente le distanze dall’attacco alla struttura medica e ha accusato il movimento di resistenza Hamas di aver bombardato la propria popolazione.

Anche il Centro turco per la lotta alla disinformazione ha denunciato le false notizie apparse sui media digitali di Tel Aviv su un presunto attacco di Hamas all’ospedale Al-Ahli di Gaza, ha riferito l’agenzia Anadolu.

Il Centro turco ha inoltre indicato l’utilizzo di immagini video del 2022 per mostrare i presunti eventi accaduti quest’anno.

