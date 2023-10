Cervantino presenta l’opera virtuale Aislada nello spazio digitale

Si tratta, spiega il Ministero dei Beni Culturali, di una collaborazione tra Cervantino e il Centro per la Cultura Digitale, che dura da cinque anni.

Aggiunge che il lavoro che presentano questa volta è il risultato del Laboratorio di Arti dal vivo, Media e Tecnologie, facilitato dal gruppo Mapa Teatro, della Colombia, dalle pratiche transmediali e dagli esperimenti partecipativi, alle cosiddette arti dal vivo .

Il Live Arts Laboratory ha invitato artisti di diverse discipline a partecipare per far parte di un gruppo sperimentale temporaneo che continua la riflessione di Mapa Teatro, composto da Heidi Abdelhalden, Rolf Abdelhalden e Jimena Álvarez, artisti visivi e performativi colombiani.

L’iniziativa mira a riconoscerci come comunità ibride e collaborare alla costruzione di uno spazio di incontro dedicato a evidenziare le linee di scambio che esistono tra i mondi che siamo e gli ambienti virtuali in cui viviamo, come indicato dai suoi ideatori.

Hanno descritto “Islada” come una notizia scientifica sulla non esistenza dell’isola di Bermeja nel Golfo del Messico, menzionata dai cartografi sin dal XVI secolo e registrata anche da un satellite in orbita attorno alla Terra, come ad esempio Google Earth.

Sulla base di queste informazioni, il laboratorio propone di creare un paesaggio immaginato, in cui galleggiano le mappe e l’immaginazione dell’isola di Bermeja, sotto lo sguardo post-umano.

Il pezzo di gruppo utilizza diversi mezzi – suono, corpo, movimento, video, musica, suono, programmazione e altre tecniche – per produrre un evento poetico in un linguaggio specifico per ciascun partecipante, nelle sue interazioni e incontri con il gruppo. , per mettere in mostra un arcipelago di fantasia.

