19 ottobre anniversario: cosa è successo in questo giorno?

Tutto 19 ottobre Viene commemorato Anniversario E gli eventi storici accaduti in Argentina e nel mondo, che hanno lasciato il segno nell’umanità. In questa data è successoEventi importanti estendere da Ha pubblicato la storia a fumetti Patorozo, il blocco di Cuba e la nascita di Vinicius de Moraes.

Di seguito vi raccontiamo i fatti più importanti:

1913 – Nasce Vinicius de Moraes

Il musicista, poeta e diplomatico Vinicius de Moraes è nato a Rio de Janeiro, una delle grandi figure della bossa nova brasiliana e della musica latinoamericana. Ha guadagnato fama internazionale grazie alla sua canzone “Garota de Ipanema” cantata da altri grandi artisti.

1928 – Patorozzo

In una striscia del quotidiano di Buenos Aires Critica, appare per la prima volta Patorozo, il presidente della Tehuelche, È stata creata dal fumettista ed editore Dante Quinterno come personaggio minore in una serie che ha avuto vita breve. Patorozzo ebbe poi un suo fumetto che portò nel 1936 alla creazione dell’omonima rivista, uno dei grandi punti di riferimento dell’umorismo comico in Argentina.

1943 – Nasce Adolfo Aristaren

Il regista Adolfo Aristaren, uno dei cineasti più importanti del cinema argentino, è nato nel quartiere Parque Chas di Buenos Aires.Anche. I suoi film includono “A Time of Vengeance”, “The Last Days of a Victim”, “A Place in the World” e “Martin (Hache)”.

1960 – Blocco economico di Cuba

Lo ha annunciato a Washington il presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower Il blocco economico, commerciale e finanziario imposto a CubaÈ ancora in vigore ed è il più lungo della storia moderna.

1974 – Campione Indipendente

Davanti a circa 60.000 spettatori allo Stadio Nazionale di Santiago del Cile, L’Independiente vince per la quinta volta la Copa Libertadores de America Battendo il brasiliano San Pablo 1-0, l’uruguaiano Ricardo Elbio Pavone ha segnato un gol su calcio di rigore. Era una partita di playoff in cui il portiere del “Rojo”, Carlos Alfredo Gay, parava un calcio di rigore dal brasiliano Ze Carlos.

1975 – Morte di Catolo Castello

All’età di 69 anni muore a Buenos Aires il poeta e compositore di tango Catolo Castillo.autore di classici del genere come “Maria”, “L’Ultima Corda” e “L’Ultimo Caffè”.

1976 – Morte di Mario Amaya

All’età di 41 anni, il deputato radicale Mario Amaya è morto nel carcere di Divoto, nel quartiere omonimo di Buenos Aires.A causa delle torture praticate dagli oppressori durante l’ultima dittatura militare.

2003 – Teresa di Calcutta

La suora albanese Teresa di Calcula, premio Nobel per la paceÈ stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II durante una grande cerimonia in Piazza San Pietro nella Città del Vaticano.

2007 – Puma

Squadra argentina di rugby I Pumas hanno ottenuto uno storico terzo posto ai Mondiali del 2007 in Francia Sconfiggendo il suo omologo francese 34-10.

2007 – Soda Stereo

Circa 70.000 fan parteciperanno al primo dei sei concerti tenuti dalla rock band I Soda Stereo si sono esibiti al River Plate Stadium durante il loro tour “You’ll See Me Back”, Che copriva anche molti paesi dell’America Latina e la città americana di Los Angeles.

2023: Giornata mondiale contro il cancro al seno

Si celebra la Giornata mondiale contro il cancro al senoÈ stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce di questa malattia, che rappresenta una delle principali cause di morte femminile.