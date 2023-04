Tutti i forzieri in Star Wars Jedi Survivor (sito web)

IL fondi È uno degli oggetti da collezione più abbondanti al mondo Star Wars Jedi: Sopravvissuto. Ogni scatola può contenere all’interno ricompense Ad esempio, dai cosmetici puri ai miglioramenti BD. Logicamente parlando, trovarli tutti da soli può essere abbastanza scoraggiante, ma è per questo che, in questa voce della nostra guida, Visualizza tutto il sito seni diviso per pianeti Per facilitarne la ricerca e l’apertura.

Ricorda, ovviamente, quello È meglio acquistare tutti i forzieri una volta che hai già completato la storia principalePerché in questo modo otterrai tutte le competenze necessarie per raggiungere qualsiasi posto limitato al primo passaggio.

Forzieri di Coruscant

Se vuoi sapere dove Forzieri di CoruscantDai un’occhiata ai seguenti link:

Box #01: Sui tetti, contiene l’emettitore di aloe vera.

Baule #02 – Sui tetti, contiene la chiave della pazienza.

Box #03: Al sito di rigenerazione 4733, contiene vernice Coruscant di BD.

Riquadro #04: Presso il sito di rigenerazione 4733, in arrivo…

Cassa n. 05 – Nel robot da carne, contiene l’aggiornamento Steam Flask.

