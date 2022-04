Twitter cerca di includere TweetDeck in blu, il suo servizio a pagamento

Twitter Sta andando avanti con i suoi piani per trasformare TweetDeck in un’altra funzionalità all’interno del servizio di abbonamento mensile cinguettio blusulla base delle ultime scoperte di Jane Manchun Wong, che utilizza il reverse engineering per anticipare miglioramenti e aggiornamenti futuri.

Ciò che avvicina TweetDeck a Blue è l’ultima scoperta di Manchun Wong, come pubblicato sul suo account Twitter personale: un La pagina di registrazione su TweetDeck è in costruzione.

Questa pagina offre un’esperienza senza pubblicità su TweetDeck, che definisci come “Un potente strumento in tempo reale per le persone di Twitter“.

Quindi ne descrive l’uso per “monitorare più orari su uno schermo” e “Tieni traccia e organizza i contenuti Raggiungendo così il pubblico “in tempo reale”.

All’interno di questo, ha promesso di essere in grado di “ricevere le ultime notizie e le tendenze man mano che si verificano e di monitorare il tuo marchio e la concorrenza”, oltre a essere in grado di “identificare rapidamente gli argomenti di interesse”. La pagina mostra anche un “nuovo modo di collaborare con il tuo team” da “uno o più account Twitter”.

Twitter stava pensando alla possibilità di Addebito agli utenti per l’utilizzo di TweetDeck. Di recente, solo una settimana fa, Manchun Wong ha dichiarato che “Twitter sta lavorando per aggiungere TweetDeck all’elenco delle funzionalità di Twitter Blue”.

Questa è un’altra indicazione del fatto che TweetDeck potrebbe diventare una funzionalità a pagamento all’interno del servizio di abbonamento”, ha aggiunto dopo aver effettuato l’accesso al codice di Twitter.

Inoltre, l’ingegnere ha citato il suo stesso tweet del 17 marzo, in cui ha notato che nelle sue richieste, un utente poteva accedere a TweetDeck se aveva un precedente abbonamento a Twitter Blue, altrimenti “viene reindirizzato alla pagina di registrazione”.

