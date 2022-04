Nuovi passi per promuovere Uraporo come spazio di riferimento per l’economia urbana

Dal 2016, l’Uraporo Building ospita la sede della Tolosa Merchants Association, Tolosa & Co. Nel 2018 ha aperto i battenti lo spazio Emari-Coworking con l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità e creare nuove imprese. Da allora l’edificio è legato all’economia urbana di Tolosa ed è centro di riferimento e quartier generale in campo economico, fin dalla sua nascita è stato uno spazio legato allo sviluppo economico e sociale, con piani e politiche locali per l’occupazione.

Al fine di promuovere l’uso dell’edificio e in particolare dell’aula magna, nonché di aprirne le porte ad agenti esterni, sono state stabilite le norme per l’uso dell’aula magna del palazzo di Oriaburu e le tariffe per il suo utilizzo. Entrambi sono stati approvati all’unanimità ieri in plenaria.

Lo scopo del regolamento è quello di stabilire un sistema di usi degli edifici. Definisce i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli utenti. Allo stesso modo, definisce e regola l’uso della sala principale affinché, oltre ad agenti interni, associazioni, aziende o enti esterni, possano utilizzare lo spazio.

I regolamenti definiscono le azioni che possono essere svolte nella sala principale, dove saranno indirizzate verso attività e iniziative legate allo sviluppo economico e all’imprenditorialità (convegni, corsi di formazione…). Chiunque può fare una richiesta di prenotazione. La domanda deve essere presentata elettronicamente nel registro elettronico del Comune di Tolosa. Gli agenti esterni possono utilizzare la camera dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e la tariffa sarà di 3€/ora.

Nuovi souvenir Tolosa in vendita nell’ufficio del turismo

Con gli occhi puntati sull’era post-pandemia, il consiglio comunale di Tolosa continua a prendere provvedimenti per promuovere il turismo sostenibile a Tolosa. Con l’apertura del nuovo ufficio turistico, a Pasqua, verranno esposti in ufficio i nuovi souvenir pasquali di Tolosa (tazze e ombrelli). La plenaria di ieri ha concordato i prezzi generali: una tazza da 9 euro e un ombrello da 21 euro.

Al via il nuovo servizio diurno completo

Oggi è stato lanciato un nuovo servizio di assistenza diurna completo presso il Centro Uzturre con l’obiettivo di fornire un programma di supporto agli anziani che si sentono soli. Il servizio è stato potenziato e sono state organizzate diverse sessioni in base alle esigenze di ciascun gruppo per lavorare sulla prevenzione, l’indipendenza e le relazioni interpersonali.

Nella sessione plenaria di ieri sono state ratificate le nuove tariffe dei servizi. Le sessioni giornaliere costano 0,5 € a sessione, gli utenti che conducono due sessioni settimanali dovranno pagare 0,75 € a sessione e coloro che partecipano a una sessione a settimana pagheranno 1 € a sessione.

Allo stesso modo, la riunione plenaria ha deciso di aggiornare i prezzi di quest’anno per i servizi forniti dall’Uzturre Help Center, in modo che i prezzi vengano aggiornati ad aprile secondo l’indice dei prezzi al consumo di dicembre.

Nell’ambito dei servizi sociali è stata inoltre approvata per la terza volta una gara per l’assunzione del servizio di intervento socio-pedagogico e psico-sociale.

Nell’aprile 2021 è stato approvato all’unanimità l’inizio delle offerte. L’offerta non era valida perché la società non ha presentato i documenti completi entro il termine specificato. A luglio è ripresa la gara e poi AGISAS (Associazione Gipuzcoan degli Integratori Sociali) ha ripreso a gareggiare. Nel mese di dicembre è stata ricevuta una decisione dell’OARC, che ha parzialmente sostenuto il ricorso di AGISAS. Dopo la decisione, sono state apportate le necessarie modifiche alle specifiche tecniche e amministrative e l’offerta è stata approvata ieri.

Cambiamenti nei termini dell’integrazione di Tolosa in MUGI a causa della fusione di Oñati

Parimenti, sono state approvate le modifiche ai termini dell’integrazione di Tolosa nell’Ente Regionale dei Trasporti di Gibuzcoa (ATTG) derivanti dall’ingresso di un altro comune nel MUGI. L’ingresso di Oñati, prima del completamento della fusione di Tolosa, ha modificato i termini della fusione, sebbene non siano stati modificati gli accordi e le leggi approvate dalla plenaria comunale il 25 novembre 2021.

Il tasso di partecipazione di Tolosa aumenterà dallo 0,404% allo 0,387%. Il contributo annuo sarà aumentato a 7.139 euro (prima di 3971 euro) per il progetto Virtual MUGI. L’obiettivo di questo progetto è fornire al pubblico strutture e moduli di pagamento più convenienti.

Sono state invece riportate le approvazioni definitive della prima sezione del programma di razionalizzazione delle risorse umane del Comune di Tolosa, approvato nella sessione plenaria di gennaio, nonché l’organico del personale e l’elenco degli incarichi dell’anno. 2022, approvato a febbraio.

Infine, sono stati discussi diversi suggerimenti. La proposta congiunta presentata da EAJ-PNV ed EH Bildu in merito alla situazione nel Sahara occidentale, è stata approvata dai voti favorevoli di EAJ-PNV ed EH Bildu. Suggerimenti sull’Ucraina, uno di EAJ-PNV e PSE-EE e uno di EH Bildu. La presentazione di EAJ-PNV e PSE-EE è andata avanti. Infine è stata discussa la proposta di tariffa MUGI, che è stata approvata con una votazione di EH Bildu e PSE-EE.