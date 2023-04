Ualá ora sponsorizza la squadra di basket Piratas

Ualá, la società finanziaria di origine argentina che offre un ecosistema finanziario digitale al 100%, sarà il nuovo sponsor dei Piratas de Bogotá, una delle squadre più tradizionali e vincenti della Colombia che giocherà quest’anno nel WPlay.co Professional Basketball Lega 2023.

“La nostra missione in Ualá è portare i servizi finanziari in America Latina nel 21° secolo e crescere insieme ai colombiani; Ecco perché, d’ora in poi, siamo gli sponsor ufficiali dei Piratas de Bogotá, una delle squadre più esclusive del nostro basket professionistico.

Leggi: “Nel primo anno, Ualá ha superato i 170.000 utenti”

“L’associazione di Oala con il basket professionistico colombiano come sponsor ufficiale dei Piratas de Bogotà è un grande supporto per rafforzare il progetto sportivo del club”, ha dichiarato José Tapias, presidente e allenatore del Piratas Club.

anche cCon una rosa di 15 giocatori e uno staff tecnico guidato da Tapias come capo allenatore, la squadra della capitale cercherà di vincere il campionato.dopo aver completato la semifinale nel 2022.

Leggi: Ualá, il rinoceronte maliano argentino arriva in Colombia

Per raggiungere questo obiettivo, oltre al supporto di Ualá, i Piratas avranno la qualità di Sebastián Valencia, nato a Soacha, che fa anche parte della squadra di basket colombiana. Valencia sarà accompagnata principalmente da Jeremy Smith, Al Qaeda in Nord America. Rodrigo Peña, attaccante del Bogotà e capitano della squadra; Yorbis Altamar, il sesto miglior giocatore del campionato 2022; Desmond Holloway: attaccante nordamericano, con esperienza nel basket brasiliano; Jalen Dupree, un centro nordamericano venuto dall’Islanda; Santiago Serna, centro di Antioquia con esperienza nel basket argentino; Felipe Soler e Julian Sandoval, playmaker del Bogotà; Juan David Hurtado e Mauricio Riascos, due giovani giocatori di Buenaventura che hanno aggiunto i loro primi minuti nel basket professionistico; E Carlos Gutierrez e Santiago Rios, giovani ragazzi del basket di Bogotà che hanno completato il processo nella scuola di basket per bambini Piratas.

Leggi: Ualá annuncia un aumento delle prestazioni per tutti i suoi depositi

I Piratas esordiranno sabato 29 aprile contro i Bucaros, di Bucaramanga. La squadra di Bogotà sarà in Conferenza A per il torneo Insieme al concorrente di questo fine settimana, Titanes de Barranquilla, Motilones de Cúcuta e Corsarios de Cartagena.

Ualá, la tecnologia finanziaria che sponsorizza Piratas, nei suoi primi 16 mesi di attività in Colombia, ha incrementato del 35% il proprio team locale, superando i 200.000 utenti e rafforzato il proprio ecosistema digitale aggiungendo prodotti e servizi con soluzioni per metodi di pagamento, incassi digitali e una vasta gamma di promozioni e sconti; Con questa alleanza, oltre a contribuire alla crescita dei servizi finanziari colombiani, contribuisce anche allo sviluppo dello sport nazionale.