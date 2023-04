Ultrasuoni per l’elaborazione di altoparlanti intelligenti

Nel novembre 2022 arrivarono i primi dati che confermavano che Amazon aveva sperperato 10.000 milioni di dollari in un Progetto inutile Si è parlato addirittura di un “fiasco” sugli smart speaker Alexa.

nel 2023 altoparlanti intelligenti Sono molto limitati, hanno mostrato le loro insicurezze e l’IA li ha superati proprio in pochi mesi, il che si rivela ancora più utile.

una notte

studio Università del Texas E l’Università del Colorado ha mostrato qualcosa che potrebbe essere la fine definitiva di questi altoparlanti e rappresentare un nuovo pericolo per i telefoni cellulari.

Gli esperti affermano di aver scoperto un nuovo modo per penetrare i dispositivi utilizzando gli ultrasuoni, che hanno chiamato una nottequalcosa come un cavallo di Troia ad ultrasuoni impercettibile se lo traduciamo in spagnolo.

Questi suoni riverberano Da 16 kHz a 20 kHz Non può essere ascoltato dall’orecchio umano ma perfettamente compreso dagli assistenti di Amazon, Microsoft o Google. Nel caso di Apple è stato dimostrato che i comandi non possono essere eseguiti e che è necessaria una voce umana maggiore.

Questa scoperta è stata un precursore di voci che lo indicavano in alcuni dei video del YoutubeOppure serie o film che dicevano frasi o parole che possono anche attivare l’acquisto di prodotti su Internet tramite richieste.

Gli esperti dicono che i suoni durano 0,77 secondi Il che rende completamente impossibile per l’orecchio umano ascoltare, non importa quanto ci provi e lo rende una vittima hackerare dal tuo telefono cellulare se sei vicino a questi altoparlanti.

domotica

Questo perché i telefoni cellulari hanno anche la funzione di altoparlanti e ricevitori intelligenti indicazioni dal loro proprietario in qualsiasi momento, quindi devono essere sempre attivi.

Il grande pericolo di tutto questo è domotica. Case o città sono interconnesse grazie a Rete di quinta generazione Può essere dominato dagli ultrasuoni senza che nessuno sappia nulla.