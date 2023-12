Un altro grande record di Xiaomi a cui potresti aver contribuito

Un traguardo molto complesso: in soli 10 anni, il suo marchio “distinto” Redmi ha raggiunto 1 miliardo di smartphone venduti.

Una foto promozionale postata da William Lu, Presidente del Gruppo Xiaomi, sul suo account sulla rete “X”.

Una settimana molto importante testimoniata dagli amici del brand RedmiIl produttore cinese, che è un sottomarchio di un colosso come Xiaomi e che ha i muscoli, ha presentato i suoi nuovi telefoni Redmi K70, K70 Pro e K70e, che sono i primi a contenere il nuovo firmware e hardware HyperOS che Sono destinati a diventare i re dell’alta scala economica Nei prossimi mesi.

In ogni caso non siamo venuti qui per parlare di nuovi dispositivi con sistema operativo Android né per criticare l’amplissimo catalogo di Xiaomi e delle sue aziende. spin offMa ci siamo arrivati Festeggia un risultato storico per Redmiche ci dimostra finalmente che il marchio Vitola più venduto è giustificato Raggiungere 1.000 milioni di stazioni vendute in soli 10 anni In tutto il pianeta.

I numeri sono sorprendentiPer metterti in questa posizione, devi sapere qual è stato il marchio che ha ottenuto la crescita più rapida nell’intera storia del settore La mia realtà sono ioche nei primi tre anni di vita ha immesso sul mercato 100 milioni di unità, cosa che ha comportato un rallentamento della sua crescita fino a raggiungere i 200 milioni di unità nel 2023 e Contando già 6 anni.

Resterà Molto lontano da Redmiche sebbene all’inizio crescesse più lentamente È sempre stato tra i marchi più venduti Grazie alle capacità di gruppi come Xiaomi e Alla fama raggiunta dalla sua firmache da alcuni anni è il marchio delle gamme più convenienti di Xiaomi ed è chiaramente un bestseller.

In 10 anni, 1 miliardo di smartphone Redmi venduti in tutto il mondo è un risultato significativo. Molto grato al team e ai nostri utenti che ci hanno supportato nel corso degli anni. https://t.co/nA9o5qFQz0 -Lee Jun (@Lejun) 28 novembre 2023

re Welian Lu, Presidente del Gruppo XiaomiQuesto è stato annunciato nel S Grazie a tutto il team e alla comunità degli utenti, Enorme base di fan globale Dove sicuramente si ritroveranno molti dei nostri lettori. Anche Lei Jun ha fatto eco a se stesso per parlarne “Un viaggio così fantastico” E basato su “Un decennio ricco di passione, innovazione e supporto da parte degli utenti”.

Certamente molto lontano Il Redmi 1 è stato lanciato nel 2013Con molti cambiamenti e un continuo adattamento al mercato e alle esigenze dei suoi utenti, sia locali in Cina che internazionali, sempre con un catalogo di telefoni cellulari con buone caratteristiche e prezzi accessibili, Ereditando le idee iniziali di Xiaomi Che ora scommette di stare fianco a fianco con i più grandi.

Non sorprende che abbiano raggiunto tali numeri in così poco tempo In Redmi ormai ci sono tutti Principali assassini Creato da XiaomiL’impatto che stanno avendo i loro telefoni, soprattutto quelli della gamma Redmi Note, non sorprende, come lo sono sempre stati, anno dopo anno, Mantenendo il miglior rapporto qualità/prezzo Che può essere trovato nel settore della telefonia mobile.

Viva Redmi!