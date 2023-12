“Uno spazio aperto per i lavoratori domestici”

I collaboratori della sezione culturale della rivista Proceso, la cui edizione è ormai mensile, pubblicano su queste pagine, settimana dopo settimana, le loro rubriche di critica (arte, musica, teatro, cinema, libri).

Città del Messico (process.com.mx) – Il lavoro domestico in America Latina è una realtà convincente. Donne che lavorano con un piccolo mondo visivo salvato dalla Casa del Teatro dalla dignità e dall’umanità racchiuse nella loro vita e nella loro condizione.

Notizie correlate

“Spazio aperto per lavoratrici domestiche” ha presentato il suo progetto nella seconda fase con il titolo “Giardino dei ricordi” basato su estratti delle biografie di 13 donne. Lo spettacolo è stato presentato in anteprima sabato 25 e domenica 26 novembre nella Sala Victor Hugo Rascon della Casa del Teatro.

Un bellissimo spazio scenico che ci immerge in un giardino. Vasi di lavanda e piante come il rosmarino occupano il palco mentre le donne camminano, giocano, si esprimono attraverso il loro corpo e ci leggono ricordi della loro vita; Clip sensibili che ci mostrano le loro preoccupazioni, il loro dolore e i loro desideri. Ai momenti che hanno lasciato un’impronta nel suo cuore:

Marcellina, Minerva, Maribel, Alma, Enriqueta, Aurora, Mercedes, Maria Gabriella, Lidia, Genoveva, Hermelinda, Irma e Maria Elena, diamo uno sguardo a quei momenti e rappresentiamoli con la loro lettura e ciò che li significa. Il profumo della lavanda, le candele appena accese e il verde che la circonda, ci trasportano in quei luoghi nascosti dell’anima che raramente vediamo.

Dopo la pandemia la Casa del Teatro ha aperto uno “spazio aperto per le collaboratrici domestiche” con 16 donne che, di fatto, hanno cominciato a formare questo gruppo che ora sembra solido e vivace. Stephanie Weiss e Patricia Yanez, le fondatrici, hanno diretto la prima opera teatrale “La Casa de Bernarda Alba” di Federico García Lorca, e ora Stephanie Weiss, Ingrid Cepada – attuale direttrice della Casa del Teatro – e Mariana Villalobos, forniscono la continuazione di Questo. Un progetto con “Memory Garden” nato da un laboratorio creativo guidato da Stephanie Weiss e Inara Labelle.

Uno “spazio aperto per le lavoratrici domestiche” si incontra una volta alla settimana in questo laboratorio, dove possono, con libertà e fiducia, aprire le proprie emozioni ed elaborarle in teatro. Il teatro che hanno incontrato lì per la prima volta e che ora dà loro un senso più grande nella loro vita, come loro stessi hanno espresso in un documentario realizzato l’anno scorso dopo l’incontro avuto alla Casa del Teatro con La Cachada, gruppo salvadoregno pioniere di questa rappresentazione teatrale con gli operatori del “settore informale”.

Hanno conosciuto il lavoro di La Cachada nel 2018 quando sono arrivati ​​in Messico e hanno piantato i semi affinché fruttificassero nella capitale. Igli Larrinaga, in El Salvador, ha iniziato con un laboratorio che ha chiamato Autostima, riunendo donne che hanno fatto teatro e, sì, uno spazio per la conoscenza di sé e l’autostima. Il teatro come magico strumento espressivo.

nel video (https://www.casadelteatro.com.mx/espacio-abierto-para-trabajadoras-del-hogar/), abbiamo sottolineato la ricchezza dell’esperienza, sia nell’appartenenza al gruppo, sia nell’incontro con donne che si conoscono e vedono l’una nell’altra ciò che potrebbero essere in grado di fare. Il riconoscimento e l’identificazione del gruppo ricordano i gruppi di autocoscienza emersi in Messico negli anni ’80 dal movimento femminista. La cosa meravigliosa di “Open Space…” è che il teatro è un mezzo di liberazione e consapevolezza.

“Jardín de memoria” troverà il modo di continuare a presentarsi e il laboratorio continuerà. Noi spettatori ne siamo usciti sorpresi, con gli occhi aperti su quell’altra realtà. Una proposta evocativa di un gruppo di donne che, contro ogni previsione, condividono con noi il loro essere attraverso l’arte. La speranza si insinua nei nostri sensi e ci fa credere nella portata umanizzante che il teatro può raggiungere.