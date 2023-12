Un giocatore di Elden Ring scopre un nuovo attacco nemico dopo quasi 1.000 ore di gioco

Uno dei nemici dell’Elden Ring continua a sorprendere i giocatori dopo un po’ di tempo.

Sebbene questo nemico sia relativamente semplice, questo attacco ha sorpreso molte persone.

Siete di fronte ad uno dei giochi più amati e acclamati dalla community e anche dalla stampa. Anello botte anche Ha vinto il gioco dell’anno Ai Game Awards, che sta per introdurre una nuova parte in cui puoi vedere i nominati qui. Per darti un’idea di quanto sia fantastico questo titolo, un giocatore ha scoperto un attacco nemico dopo aver trascorso quasi 1.000 ore nel gioco.

L’enorme mappa di gioco, la giocabilità e la fantastica storia fanno parte di questo titolo che è riuscito a far innamorare milioni di persone per tutto questo tempo. Tuttavia, se c’è una cosa che distingue Elden Ring, è la sua elevata difficoltà e il gran numero di nemici che presenta. Ognuno è più mortale dell’altroQuindi vi assicuriamo che non avrete una sola tregua se decideranno di affrontarli.

Le sorprese a Elden Ring non finiscono

La persona responsabile della scoperta di questo attacco da parte di Pumpkin Head è un utente Reddit Mezzanotte882. Nel video che vi lasceremo proprio sotto queste righe, potrete vedere come è finita con lui in un modo piuttosto strano. A giudicare dai voti positivi sul post, sembra di sì Anche molte persone sono rimaste sorprese A vedere questo attacco, la verità è che dopo aver giocato per quasi mille ore, continuare a scoprire cose è semplicemente meraviglioso.

A questo punto, ci sono già oltre 1.800 voti positivi che questo video è stato in grado di acquisire. Anche se sembra che dopo mille ore di gioco tu abbia già scoperto tutto ciò che il titolo ha da offrirti, sembra che in questo caso non sia così. Ci sono giochi sempre più grandi ogni voltacome l’Elden Ring o il più recente Starfield, che hanno più di mille pianeti a tua disposizione da esplorare, sono ora pronti ad accogliere quante più ore possibile.

Questa è un’ottima notizia per il mondo dei videogiochi poiché ogni gioco a cui giochi Sarà completamente diverso da prima E potrai continuare a sorprenderti e a godertelo come il primo giorno. Questa è la magia principale dei videogiochi e non c’è dubbio che col passare del tempo potrai continuare a vedere nuovi dettagli e curiosità dei tuoi giochi preferiti che, non importa quanto tempo passerà, continueranno a farti sorridere.