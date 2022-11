Un morto, 16 ubriachi – NBC 7 South Florida

Funzionari sanitari statunitensi hanno riferito mercoledì che un’epidemia di intossicazione alimentare legata a salumi e formaggi ha infettato 16 persone, inclusa una morta nel Maryland.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC, per il suo acronimo inglese) hanno riferito che la maggior parte delle persone con sepsi è stata ricoverata in ospedale e uno dei casi ha provocato una perdita di gravidanza.

Molti hanno riferito di aver mangiato carne o formaggio da banchi di cibi preparati poiché i ricercatori hanno scoperto la listeria su confezioni aperte di fette di carne e nell’ambiente. I batteri sono stati trovati in due località del NetCost Market di New York, ma i funzionari sanitari hanno affermato che potrebbe non essere l’unica fonte dell’epidemia di listeria perché alcuni pazienti non fanno la spesa nel negozio.

NetCost non ha risposto immediatamente a un’e-mail di commento.

I pazienti provenivano da New York, Maryland, Massachusetts, Illinois, New Jersey e California. Il CDC ha dichiarato che la morte è stata segnalata nel Maryland.

11 di coloro che hanno contratto la malattia sono di origine dell’Europa orientale o parlano russo e i ricercatori stanno cercando di scoprire il motivo.

La Listeria è un germe persistente difficile da estirpare dalle superfici e dalle attrezzature. I sintomi dell’avvelenamento da listeriosi includono febbre, dolori muscolari, nausea e diarrea. È particolarmente pericoloso per gli anziani, le donne in gravidanza e le persone con un sistema immunitario indebolito.