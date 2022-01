Un uomo di 22 anni è diventato improvvisamente milionario grazie alla sua vasta collezione di selfie

Il 2021 è stato l’anno della tecnologia blockchaincriptovaluta e NFT. Il 2022 sembra andare nella stessa direzione. Di recente, il primo SMS della storia, del 1992, è stato aggiudicato all’asta per oltre 130.000 euro. L’acquirente li ha ottenuti utilizzando NFT (token non fungibili), poiché gli SMS stessi non possono essere consegnati fisicamente. Ora, un giovane studente indonesiano, di soli 22 anni, è diventato milionario – inavvertitamente – grazie alla vendita di un lotto di “selfie” attraverso la tecnologia NFT.

Per cinque anni (dai 18 ai 22), il sultano Gustav Al-Ghazali si è seduto ogni giorno davanti al suo computer e si è fatto una foto. Secondo France24, intendeva realizzare un video in formato . intervallo Con tutto sefli il giorno della laurea per vedere la loro evoluzione nel tempo. In totale, ha scattato più di 1.000 foto. C’era una volta Gustav, uno studente di informatica e amante della tecnologia blockchain Ho deciso di caricare le immagini sulla piattaforma di trading OpenSea NFT con il titolo “Ghozali Everyday”. Il risultato: più di un milione di dollari per la sua innocente collezione.





Leggi anche

Giuditta Marrone

Come sei riuscito a vendere i tuoi “selfie” per oltre un milione di dollari?

Sultan Gustavo Al Ghozali Twitter / Sultan Gustav Al-Ghazali

Il successo non è stato immediato. Al-Ghazali ha iniziato a pubblicare foto sulla piattaforma a dicembre. All’inizio le foto valevano solo tre euro, fino a quando un famoso chef indonesiano ha trovato il suo profilo su OpenSea e ha iniziato a promuovere il gruppo di Al-Ghazali. Fu allora che le vendite si diffusero, il valore delle foto iniziò a salire e la domanda aumentò vertiginosamente. “Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe comprato le foto del mio viso”, ha detto il giovane sul suo account Twitter.





Leggi anche

Bianca Jespert

Nei giorni successivi allo spettacolo del famoso chef, più di 400 persone hanno acquistato la proprietà delle sue foto. Venerdì scorso, Ghazali Group ha raggiunto un volume totale di transazioni di 317 Ethereum, equivalente a oltre 1 milione di dollari. “Oggi ho venduto oltre 230 selfie e finora non capisco perché vuoi comprare #NFT con le mie foto, ma grazie perché 5 anni di sforzi sono stati ripagati”, ha scritto il giovane su Twitter martedì.

Il 22enne è diventato un milionario nel modo più inaspettato che potesse immaginare, senza nemmeno capire appieno cosa stesse succedendo. “Non ho ancora osato dirlo ai miei genitori, si chiederanno da dove ho preso i soldi”, ha detto in una conferenza stampa al campus universitario dove insegna a Semarang.

Fino a € 250.000 per rocce virtuali

Gli NFT hanno scatenato una frenesia tra i giovani investitori, Geek Collezionisti di monete da tutto il mondo. Gli NFT sono un bene unico, sono beni unici che non possono essere modificati o scambiati con altri dello stesso valore. Ecco perché è diventato così di moda nel mondo dell’arte. Nel marzo dello scorso anno, la casa d’aste Christie’s è stata in grado di vendere un’opera in forma digitale dell’artista Beeple per quasi 70 milioni di euro grazie agli NFT. E non solo, queste risorse digitali includono anche musica, poesia e persino tweet, che vengono archiviati sulla blockchain di Ethereum.

I prezzi di EtherRock salgono Twitter

Qualche mese fa, un problema di grafica Rocce virtuali di oltre 260.000 Euro per PNG. È un progetto chiamato EtherRock, ed è composto da un totale di 100 immagini rock disegnate digitalmente. Ognuna delle 100 immagini è diversa, cambia l’ombreggiatura, la tonalità dei colori o lo sfondo. Ogni immagine è stata messa all’asta come NFT, a prezzi inspiegabili. Così è la tecnologia NFT.